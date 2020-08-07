banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1036
ALTIN
478.854
DOLAR
7.2380
STERLİN
9.5900
EURO
8.5222
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

İzcan: “maraş’ın Türk İdaresinde İskÂna Açılması Tehlikeli Ve Maceracı Bir Harekettir”

Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Maraş’ın Türk idaresi  adı altında açılması için  sürdürülen propagandanın çok tehlikeli olduğu kadar, maceracı bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü.

07 Ağustos 2020 Cuma 15:58
İzcan: “maraş’ın Türk İdaresinde İskÂna Açılması Tehlikeli Ve Maceracı Bir Harekettir”
banner337
banner351

Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Maraş’ın Türk idaresi  adı altında açılması için  sürdürülen propagandanın çok tehlikeli olduğu kadar, maceracı bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, UBP-HP hükümetinin bu konuyu istismar ettiğini ve seçim kampanyasında kullanma çabası içinde olduğunu savunarak, “Hükümetin büyük ortağı UBP, Maraş’ın Mağusa- İskele imar planı kapsamına alınmasını talep edecek kadar kendini kaybetmiştir” iddiasında bulundu.

“Maraş’ın statüsü, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarıyla belirlenmiştir” diyen İzcan, Maraş’ın BM kontrolünde, yasal sahiplerine iade edilmesinin karar altına alındığını söyledi.

banner341
Açıklamasında, “Kıbrıs Türk toplumunu, dünyadan izole ederek, uluslararası hukukla çatıştırarak hiçbir yere varılamaz” ifadelerine yer veren İzcan, “Türkiye’deki AKP iktidarının çatışmacı dış politikasında kullanılmak  halkımızın çıkarlarına aykırıdır” görüşünü savundu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, statükonun sürdürülebilir olmadığını, 11 Şubat 2014  tarihli ortak açıklama ve 30 Haziran 2017 tarihli Guterres  çerçevesinde belirtildiği şekilde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli iki toplumlu Federal Cumhuriyetin Berlin’de teyit edildiği gibi, hayata geçirilmesinin tek çıkar yol olduğunu dile getirdi.

Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin  bu açıdan hayati önemi olduğunu belirten İzzet İzcan, Federal  çözüm ve barışa inanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kazanmasının barış sürecine önemli katkı yapacağına inanç belirterek, halkı bu yönde irade ortaya koymaya çağırdı.

(TUĞ/HA) 

 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi döneminde gizlice fuhuş yaptırıldı
Pandemi döneminde gizlice fuhuş yaptırıldı
Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye
Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye
Gönyeli Çemberi İle  Boğazköy Kavşağı Arasında Kalan Bölümünde Beton Otokorkuluk, Kutu Menfez Yapımı Ve Yamalama Çalışmaları Pazartesi Başlıyor
Gönyeli Çemberi İle  Boğazköy Kavşağı Arasında Kalan Bölümünde Beton Otokorkuluk, Kutu Menfez Yapımı Ve Yamalama Çalışmaları Pazartesi Başlıyor
Kısa Film “kıskaç” Seyirci İle Buluşuyor
Kısa Film “kıskaç” Seyirci İle Buluşuyor
Cumhurbaşkanı Akıncı Ltb Sınırları İçerisindeki Muhtarlarla Görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı Ltb Sınırları İçerisindeki Muhtarlarla Görüştü
Süt Bedelleri Ödendi
Süt Bedelleri Ödendi
Tarım Dairesi, Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı... İthal Ürünlerden Kırmızı Kalifornia Biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi
Tarım Dairesi, Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı... İthal Ürünlerden Kırmızı Kalifornia Biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi
Baraka Kültür Merkezi’nin İzle-tartış Etkinliği Kapsamında Yarın Akşam “wasp Network” Filmi İzlenecek
Baraka Kültür Merkezi’nin İzle-tartış Etkinliği Kapsamında Yarın Akşam “wasp Network” Filmi İzlenecek
Tatar: “Türkiye de KKTC de, Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine göz yummayacak”
Tatar: “Türkiye de KKTC de, Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine göz yummayacak”
Hava durumu..
Hava durumu..

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim