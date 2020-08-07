İzcan: “maraş’ın Türk İdaresinde İskÂna Açılması Tehlikeli Ve Maceracı Bir Harekettir”

Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Maraş’ın Türk idaresi adı altında açılması için sürdürülen propagandanın çok tehlikeli olduğu kadar, maceracı bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, UBP-HP hükümetinin bu konuyu istismar ettiğini ve seçim kampanyasında kullanma çabası içinde olduğunu savunarak, “Hükümetin büyük ortağı UBP, Maraş’ın Mağusa- İskele imar planı kapsamına alınmasını talep edecek kadar kendini kaybetmiştir” iddiasında bulundu.

“Maraş’ın statüsü, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarıyla belirlenmiştir” diyen İzcan, Maraş’ın BM kontrolünde, yasal sahiplerine iade edilmesinin karar altına alındığını söyledi.

Açıklamasında, “Kıbrıs Türk toplumunu, dünyadan izole ederek, uluslararası hukukla çatıştırarak hiçbir yere varılamaz” ifadelerine yer veren İzcan, “Türkiye’deki AKP iktidarının çatışmacı dış politikasında kullanılmak halkımızın çıkarlarına aykırıdır” görüşünü savundu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, statükonun sürdürülebilir olmadığını, 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama ve 30 Haziran 2017 tarihli Guterres çerçevesinde belirtildiği şekilde, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli iki toplumlu Federal Cumhuriyetin Berlin’de teyit edildiği gibi, hayata geçirilmesinin tek çıkar yol olduğunu dile getirdi.

Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu açıdan hayati önemi olduğunu belirten İzzet İzcan, Federal çözüm ve barışa inanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kazanmasının barış sürecine önemli katkı yapacağına inanç belirterek, halkı bu yönde irade ortaya koymaya çağırdı.

(TUĞ/HA)