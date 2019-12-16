banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111067
ALTIN
277.871
DOLAR
5.8470
STERLİN
7.8158
EURO
6.5160
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Bugün toprağa veriliyor
BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR
Avda kaybolan Tekman hala aranıyor
TEKMAN HALA ARANIYOR
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

İzcan: “iha Veya Siha’lar Bölgede Gerginliği Daha Da Arttıracak”

Lefkoşa, 16 Aralık 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP), Geçitkale  Havaalanı’na insansız hava aracı(İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılmasına, bölgede gerginliği arttıracağı gerekçesiyle tepki gösterdi.

İzcan: “iha Veya Siha’lar Bölgede Gerginliği Daha Da Arttıracak”

Lefkoşa, 16 Aralık 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP), Geçitkale  Havaalanı’na insansız hava aracı(İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılmasına, bölgede gerginliği arttıracağı gerekçesiyle tepki gösterdi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:28
İzcan: “iha Veya Siha’lar Bölgede Gerginliği Daha Da Arttıracak”

Lefkoşa, 16 Aralık 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP), Geçitkale  Havaalanı’na insansız hava aracı(İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılmasına, bölgede gerginliği arttıracağı gerekçesiyle tepki gösterdi.
 
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “askersiz ve silahsız bir Kıbrıs için” Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme sürecine bir an önce başlanmasını talep etti.

banner317
    
Bazı güçlü ülkelerin Doğu Akdeniz’de büyük bir paylaşım kavgasına girdiğini ileri süren İzcan, Kıbrıs’ta yaşayan iki toplumun, Suriye ve Irak’ta yaşananlardan dersler çıkarması, silahlanmaktan uzak durması gerektiğini savundu.

“Geçitkale  Havaalanı’na, İHA ve SİHA’ların konuşlandırılması, bölgede var olan gerginliği daha da arttıracak” diyen İzcan, “Biz, ülkemizde ne İHA, ne de SİHA istemiyoruz” ifadesini kullandı.

(ID/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktös Geçitkale Havaalanı Konusunda Eleştiride Bulundu
Ktös Geçitkale Havaalanı Konusunda Eleştiride Bulundu
Ksp Garantörlüklerin İptalini İstedi
Ksp Garantörlüklerin İptalini İstedi
Erhürman Güzelyurt’ta Esnaf Ve Halkla Bir Araya Geldi
Erhürman Güzelyurt’ta Esnaf Ve Halkla Bir Araya Geldi
Uluçay Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi Heyetini  kabul Etti
Uluçay Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi Organizasyon Komitesi Heyetini  kabul Etti
Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak Ve Manisa Bulvarı'nın Bir Kısmına Yarın 3 Saat Elektrik Verilemeyecek
Güzelyurt Mehmet Sokollu Sokak, Başaran Sokak Ve Manisa Bulvarı'nın Bir Kısmına Yarın 3 Saat Elektrik Verilemeyecek
Ktoeös Kıbrıs Rum Yönetimi Ve Tc Hükümetini Eleştirdi
Ktoeös Kıbrıs Rum Yönetimi Ve Tc Hükümetini Eleştirdi
Arazideki ceset Tekman'a ait çıktı
Arazideki ceset Tekman'a ait çıktı
Korean Air Kaptan Pilotu Yıldırım, GAÜ havacılık ve hukuk öğrencilerine CRM’i anlattı
Korean Air Kaptan Pilotu Yıldırım, GAÜ havacılık ve hukuk öğrencilerine CRM’i anlattı
İki Toplumlu Eğitim Komitesi “eğitimde Dönüştürücü Liderlik
İki Toplumlu Eğitim Komitesi “eğitimde Dönüştürücü Liderlik" Konulu Seminer Ve Çalıştay Düzenledi
KKTC’ye ilk İHA indi işte o görüntüler
KKTC’ye ilk İHA indi işte o görüntüler

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim