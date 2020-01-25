İzcan:” Elazığ Ve Malatya’da Yaşanan Can Kaybı Ve Yaralanmalardan Üzüntü Duyuyoruz”

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’da yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan üzüntü duyduklarını belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında, “ Türkiye halklarının acılarını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere ve ailelerine baş sağlığı diler, yaralılara acil şifalar temenni ederiz” dedi.

Yaşananın doğal bir afet olduğunu ancak önceden gereken önlemlerin alınmaması sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların kader olmadığını kaydeden İzcan, “Sosyal devlet anlayışının hakim olmadığı, doğru planlama ve yapılanmanın yapılmadığı her yerde olduğu gibi, dün akşam Elazığ ve Malatya’da insanlık doğal bir afete yenik düşmüştür” dedi.

Bir an önce yaraların sarılmasını, daha fazla ölüm olmamasını temenni ettiklerini ifade eden İzcan, “ Kardeş Türkiye halklarının acı ve üzüntülerini en derinden hissettiğimizi ve paylaştığımızı bir kez daha belirtiriz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına sabırlar diler yaralılara da acil şifalar temenni ederiz” dedi.

(ÖZ/YIL)

