İzcan: "Yaşlı bakımevindeki olumsuzluklardan devlet kurumları suçlu"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki durumla ilgili parti basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Sitede yaşananların gerçek sorumlusu, devlet kurumlarıdır” dedi.

Bu tür yerlerin denetiminin devletin asli görevleri arasında olduğunu kaydeden İzzet İzcan, “Bugüne kadar neredeydiniz?” diye sordu.

Başta yaşlılar olmak üzere, ihtiyaçlı bireylerin bakım ve korunmasının devletin asli görevi olduğunu belirten İzcan, “Bu hizmetler, ücretsiz verilmeli ve sosyal devlet gerekleri eksiksiz yerine getirilmelidir” dedi.