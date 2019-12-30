banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114676
ALTIN
289.120
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.8078
EURO
6.6558
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Süpermarketten hırsızlık
İÇKİ HIRSIZLIĞI
1 ay cezaevine gönderildi
1 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Flaş Haber
Süpermarketten hırsızlık
Kapat

İzcan: “Tüm yurttaşlarımızın yeni yılı kutlu olsun”

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 2020 yılının ülkeye barış ve huzur getirmesini diledi.

İzcan: “Tüm yurttaşlarımızın yeni yılı kutlu olsun”

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 2020 yılının ülkeye barış ve huzur getirmesini diledi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:11
İzcan: “Tüm yurttaşlarımızın yeni yılı kutlu olsun”

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 2020 yılının ülkeye barış ve huzur getirmesini diledi.
“BKP, birleşik federal Kıbrıs için, kararlı mücadelesine devam edecektir” diyen İzcan, “Toplumsal yok oluş tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türkler için tek çıkış yolunun, erken federal çözüm olduğunu” söyledi.
Emek, demokrasi ve barış mücadelesinin bir bütün olduğunu dile getiren İzcan, “Özgür olmadan,  refah ve huzura kavuşmak mümkün değildir” dedi.

banner317
“BKP, dünyanın değişik bölgelerinde, emperyalizme karşı özgürlük mücadelesi veren halkların yanında olmaya devam edecektir” diyen İzcan, “Anglo-Amerikan emperyalizminin,  Ortadoğu başta olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği katliam ve vahşetler ile halklara zulüm uyguladığını” savundu. 
İzcan, 2020 yılının dünya halkları ve yurda barış ve huzur getirmesini dileyerek, yurttaşların yeni yılını kutladı. 
(GÖZ/ÖK)
 

Son Güncelleme: 30.12.2019 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erbatu Construction yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi
Erbatu Construction yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi
GAÜ Eğitim Fakültesi’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına, Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
GAÜ Eğitim Fakültesi’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına, Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
Cumhuriyet Meclisi Toplantısı Tamamlandı
Cumhuriyet Meclisi Toplantısı Tamamlandı
Özçınar: “2020 Belediyelerin Sıkıntılarının Da Dikkate Alınacağı Bir Yıl Olsun”
Özçınar: “2020 Belediyelerin Sıkıntılarının Da Dikkate Alınacağı Bir Yıl Olsun”
Çiftçiler Birliği İle Parates Üreticileri Birliği Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı
Çiftçiler Birliği İle Parates Üreticileri Birliği Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı
Büyükkonuk- Kaplıca anayolu trafiğe kapatıldı
Büyükkonuk- Kaplıca anayolu trafiğe kapatıldı
Haftalık trafik raporu..
Haftalık trafik raporu..
Girne’de yeni yıl Ertan Derya konseriyle karşılanacak
Girne’de yeni yıl Ertan Derya konseriyle karşılanacak
Basın-sen: “En büyük isteğimiz bağımsız bir Kıbrıs için çözüm gelmesidir”
Basın-sen: “En büyük isteğimiz bağımsız bir Kıbrıs için çözüm gelmesidir”
BES’in yılbaşı mesajı…
BES’in yılbaşı mesajı…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim