Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.110
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2442
EURO
6.1802
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
AKDOĞAN 30 YIL HAPİS YATACAK
Kız kardeşini para için tehdit etti
KIZ KARDEŞİNİ PARA İÇİN TEHDİT...
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
ABİ KARATEPE TUTUKLU YARGILANACAK
Cinayetle ilgili ilk tutuklama
CİNAYETLE İLGİLİ İLK TUTUKLAMA
banner306
Flaş Haber
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Kapat

İzcan: “Toplumun en önemli sorunu varlık, kimlik, güvenlik”

İzcan: “Toplumun en önemli sorunu varlık, kimlik, güvenlik”

15 Mart 2019 Cuma 20:56
İzcan: “Toplumun en önemli sorunu varlık, kimlik, güvenlik”

İZCAN: “TOPLUMUN EN ÖNEMLİ SORUNU VARLIK, KİMLİK, GÜVENLİK”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede toplumsal bir travma yaşandığını belirterek, “Bugün en önemli sorun, Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varlık, kimlik ve güvenliğidir” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, “Nüfusun bilinmediği, üç yılda 130 bin yeni vatandaşlık verildiğinin açıklandığı bir ülkede yaşıyoruz” ifadelerine yer veren İzcan, bunun bilinçli ve sistemli bir asimilasyon politikası olduğunu iddia etti.

Dünyanın hiçbir yerinde kendi halkına karşı yürütülen böyle bir yok ediş politikası olmadığını belirten İzcan, koalisyon hükümetine, “Bu yoldan geri dönün” çağrısında bulundu.
    
“ACİLEN NÜFUS SAYIMI YAPILARAK, VATANDAŞLIK YASASI DEĞİŞTİRİLMELİ”

Ülkenin bir suç cennetine dönüştüğünü öne süren İzcan, acilen nüfus sayımının yapılmasını ve vatandaşlık yasasının değiştirilmesini talep etti.
    
 “TOPLUM BİLİNÇLİ BİR YOK OLUŞ SÜRECİNE SOKULMUŞTUR”

“Artık hiç kimse güvende değildir, trafik kazaları ve cinayetler olağan hale gelmiştir” diyen İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu, bilerek azınlığa düşürülmüş ve bilinçli bir yok oluş sürecine sokulmuştur” dedi.

Barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin tek çıkış yol olduğunu vurgulayan İzcan, tüm demokrasi güçlerini birlikte hareket etmeye çağırdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Düşünce özgürlüğü diye teröre destek verilemez”
Tatar: “Düşünce özgürlüğü diye teröre destek verilemez”
Akıncı: “Yeni Zelanda’da iki camide yaşanan vahşi katliamı lanetliyorum”
Akıncı: “Yeni Zelanda’da iki camide yaşanan vahşi katliamı lanetliyorum”
Gökhan Naim cinayeti... Faiz Ul Hassan hakkında 3 gün tutukluluk
Gökhan Naim cinayeti... Faiz Ul Hassan hakkında 3 gün tutukluluk
Cinayetle ilgili ilk tutuklama
Cinayetle ilgili ilk tutuklama
Gıda ürünlerinin analizinde sadece bir üründe limit üstü kalıntı bulundu
Gıda ürünlerinin analizinde sadece bir üründe limit üstü kalıntı bulundu
Ombudsman Dairesi 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Ombudsman Dairesi 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Töre 4. Piyade Alay Komutanı Koruk’u ziyaret etti
Töre 4. Piyade Alay Komutanı Koruk’u ziyaret etti
Besim, böbrek günü nedeniyle düzenlenen bisiklet sürme etkinliğine destek verdi
Besim, böbrek günü nedeniyle düzenlenen bisiklet sürme etkinliğine destek verdi
Cinayet şüphelisi 3 kişi aranıyor!
Cinayet şüphelisi 3 kişi aranıyor!
Cumhurbaşkanlığı’nda, mayın tarlalarının temizlenmesi konusunda toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı’nda, mayın tarlalarının temizlenmesi konusunda toplantı yapıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim