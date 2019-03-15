İzcan: “Toplumun en önemli sorunu varlık, kimlik, güvenlik”

İZCAN: “TOPLUMUN EN ÖNEMLİ SORUNU VARLIK, KİMLİK, GÜVENLİK”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede toplumsal bir travma yaşandığını belirterek, “Bugün en önemli sorun, Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varlık, kimlik ve güvenliğidir” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, “Nüfusun bilinmediği, üç yılda 130 bin yeni vatandaşlık verildiğinin açıklandığı bir ülkede yaşıyoruz” ifadelerine yer veren İzcan, bunun bilinçli ve sistemli bir asimilasyon politikası olduğunu iddia etti.

Dünyanın hiçbir yerinde kendi halkına karşı yürütülen böyle bir yok ediş politikası olmadığını belirten İzcan, koalisyon hükümetine, “Bu yoldan geri dönün” çağrısında bulundu.



“ACİLEN NÜFUS SAYIMI YAPILARAK, VATANDAŞLIK YASASI DEĞİŞTİRİLMELİ”

Ülkenin bir suç cennetine dönüştüğünü öne süren İzcan, acilen nüfus sayımının yapılmasını ve vatandaşlık yasasının değiştirilmesini talep etti.



“TOPLUM BİLİNÇLİ BİR YOK OLUŞ SÜRECİNE SOKULMUŞTUR”

“Artık hiç kimse güvende değildir, trafik kazaları ve cinayetler olağan hale gelmiştir” diyen İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu, bilerek azınlığa düşürülmüş ve bilinçli bir yok oluş sürecine sokulmuştur” dedi.

Barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin tek çıkış yol olduğunu vurgulayan İzcan, tüm demokrasi güçlerini birlikte hareket etmeye çağırdı.