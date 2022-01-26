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İzcan: "Seçim sonuçları halkın yüzde 50’sinin seçimlere itibar etmediğini gösterdi"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) basın toplantısıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 17:15
İzcan: "Seçim sonuçları halkın yüzde 50’sinin seçimlere itibar etmediğini gösterdi"

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Parti Genel Başkanı İzzet İzcan, 12 bin civarında yeni seçmene rağmen seçime katılımın yüzde 57’de kaldığını, geçersiz olan yüzde 9,9 oyun büyük bir kısmının da bilerek geçersiz kullanıldığını savunarak, bunun da halkın yüzde 50’sinin seçimlere itibar etmediğini gösterdiğini söyledi.

Ortaya çıkan sonucun idarenin yarısı tarafından reddedildiğini gösterdiğini savunan İzcan, ülkede demokratik muhalefeti yaratıp, uluslararası alanda adımlar atacaklarını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 26.01.2022 17:20
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