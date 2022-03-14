İzcan: “Sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz”

İzcan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Sağlık ülkemizin kanayan yarasıdır” dedi.
İzcan mesajında “Halkın kendi hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alacağı, ihtiyacı olan ilacı bulduğu, bakınabilmek için sabah namazından kuyruğa girmediği günlere ulaşmak hepimizin öncelikli görevidir” ifadelerine yer verdi.
Hiçbir şeyin insan yaşamından daha kıymetli olmadığını vurgulayan İzcan, özverili çalışmalarda bulunan, sağlığı ticaret görmeyen tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.