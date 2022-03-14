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İzcan: “Sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutladı.

14 Mart 2022 Pazartesi 10:00
İzcan: “Sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz”

İzcan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Sağlık ülkemizin kanayan yarasıdır” dedi. 
İzcan mesajında “Halkın kendi hastanelerinde ücretsiz sağlık  hizmeti alacağı, ihtiyacı olan ilacı bulduğu, bakınabilmek için sabah namazından kuyruğa girmediği günlere ulaşmak hepimizin öncelikli görevidir” ifadelerine yer verdi. 

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Pandemi koşullarında her türlü yetersizliğe karşı, canla başla uğraşan sağlık çalışanlarını minnetle anmak, onların çağdaş çalışma koşullarına ulaşmalarına katkı koymak, ülkeyi yönetenlerin başlıca görevi olduğunu dile getiren İzcan, günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişliğinin vatandaşların uzun ve sağlıklı yaşamaları ile ölçülmekte olduğunu vurguladı.
Hiçbir şeyin insan yaşamından daha kıymetli olmadığını vurgulayan İzcan, özverili çalışmalarda bulunan, sağlığı ticaret görmeyen tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.    
 

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Son Güncelleme: 14.03.2022 10:23
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