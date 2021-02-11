İzcan: “Öncelikli görev Birleşik Federal Kıbrıs’ı yaratmaktır”

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Federasyon mederasyon yok, çılgın Türkler geliyor” şeklindeki açıklamalarla esas niyetini ortaya koyduğunu ileri sürerek, “Bu zihniyetle Kıbrıs’ta çözüm olamayacağını” savundu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren ve Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildiğini iddia eden İzcan, “Bu memleket bizimdir, biz yöneteceğiz” diyen yurtsever kesimlerin, bunu asla kabul etmeyeceğini kaydetti.