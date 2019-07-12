İzcan: “Mobil telefonların Kıbrıs’ın her iki tarafında çalışmaya başlamasını selamlıyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “mobil telefonların Kıbrıs’ın her iki tarafında kullanılmaya başlanmasını selamladıklarını” belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında, BKP’nin “bölünmüş Kıbrıs adasının” birleştirmesi yönünde atılacak her türlü adıma destek olacağını” belirterek, gelinen aşamada; öncelikli görevlerinin; görüşme sürecinin “Guterres Belgesi” çerçevesinde başlaması olduğunu kaydetti.

“Adanın etrafında bulunan hidrokarbon yatakları ile ilgili yaşanmakta olan sondaj çalışmalarının toplumlar arası gerginliği artırdığını, milliyetçi ve şoven politikalara hizmet ettiğini” ifade eden İzcan, görüşme sürecinin bir an önce başlatılarak, her şeyin masada görüşülmesinin tek çıkar yol olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs, kuzeyi ve güneyi, denizi ve karası ile Kıbrıs halkına aittir” diyen İzcan, mevcut statükonun çözümün önünde en büyük engel olduğunu belirtti.

“Kuzey Kıbrıs’ın, Monako veya Tayland modeli veya Dışişleri ve Savunma alanında Türkiye’ye bağlı, diğer alanlarda özerk olmalıdır” şeklindeki çözüm önerilerinin halkı oyalayıp yeni “oldubittiler yaratmayı” hedeflediğini savunan İzcan, “BM kararları ve AB hukuku temelinde Birleşik Federal Kıbrıs, mümkün olan tek çözümdür” dedi.