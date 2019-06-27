banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95573
ALTIN
261.539
DOLAR
5.7720
STERLİN
7.3220
EURO
6.5609
İki kardeş 36 ay hapis yatacak
İKİ KARDEŞ 36 AY HAPİS...
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Silahlı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
SİLAHLI KAVGA ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner307
Flaş Haber
Eşkiyalığa geçit yok!
Kapat

İzcan: “Maraş açılımı diye ortaya koydukları görüşler kabul edilemez”

İzcan: “Maraş açılımı diye ortaya koydukları görüşler kabul edilemez”

27 Haziran 2019 Perşembe 13:49
İzcan: “Maraş açılımı diye ortaya koydukları görüşler kabul edilemez”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümetinin Maraş açılımı diye ortaya koyduğu görüşlerin kabul edilemez olduğunu, esas amacın toplumun gündemini meşgul ederek, çözümsüzlük sürecinden faydalanmak olduğunu ileri sürdü.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakan Ersin Tatar’ın, Maraş Las Vegas olacak.. Türkiye’deki yatırımcıları Maraş’a davet ediyorum, görüşme sürecine ancak 2 devletli çözüm masaya gelirse döneriz” şeklindeki açıklamalarının fetihçi bir zihniyetin ürünü olduğunu ve esas amacı ortaya koyduğunu savundu.

banner317
“BM Güvenlik Konseyi aldığı 550-789 nolu kararlarla Maraş’ın iskana açılmasını yasaklamıştır” diyen İzcan, hükümetin “ Maraş’ta envanter çalışması yapacağız, Osmanlı Vakıf Mallarını tespit edeceğiz sonra da Türk yönetiminde iskana açacağız” açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Gelinen aşamada yapılması gerekenin Guterres  belgesi temelinde görüşme sürecinin yeniden başlatılması olduğunu savunan İzcan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın parti liderlerini bilgilendirme çalışmalarını da eleştirdi.

Son Güncelleme: 27.06.2019 19:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Bağırov’un tasarladığı logolar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere seçildi
UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Bağırov’un tasarladığı logolar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere seçildi
GAÜ akademisyeni ‘Kentsizleşmeye’ dikkat çekti
GAÜ akademisyeni ‘Kentsizleşmeye’ dikkat çekti
Yedi yıldızlı yaşam için geri sayım başladı
Yedi yıldızlı yaşam için geri sayım başladı
Tarım Bakanı Oğuz, balıkçılıkta kooperatifleşmenin önemini vurguladı
Tarım Bakanı Oğuz, balıkçılıkta kooperatifleşmenin önemini vurguladı
Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı İle  güngör Düzenli Depolama Alanı Projeleri Birleştirildi
Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı İle  güngör Düzenli Depolama Alanı Projeleri Birleştirildi
İki kardeş 36 ay hapis yatacak
İki kardeş 36 ay hapis yatacak
Başbakan Tatar, Tabipler Birliği’ni kabul etti
Başbakan Tatar, Tabipler Birliği’ni kabul etti
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında 2. oldu
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında 2. oldu
DAÜ-KOOP yeni binası hizmete girdi
DAÜ-KOOP yeni binası hizmete girdi
Tatar: “Hedef KKTC ekonomisini geliştirmek”
Tatar: “Hedef KKTC ekonomisini geliştirmek”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim