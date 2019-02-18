Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101729
ALTIN
226.274
DOLAR
5.3025
STERLİN
6.8557
EURO
5.9989
Akacan Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacak
AKACAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ HUZURUNDA...
Girne’de ev yangını
GİRNE’DE EV YANGINI
Odeh tutuksuz yargılanacak
ODEH TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki turist tutuksuz yargılanacak
İKİ TURİST TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

İzcan: “KIB- TEK’te yaşananlar 4’lü koalisyon hükümetinin uyumlu çalışamadığının göstergesi”

İzcan: “KIB- TEK’te yaşananlar 4’lü koalisyon hükümetinin uyumlu çalışamadığının göstergesi”

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:29
İzcan: “KIB- TEK’te yaşananlar 4’lü koalisyon hükümetinin uyumlu çalışamadığının göstergesi”


Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, KIB- TEK’te yaşananların 4’lü koalisyon hükümetinin uyum içinde icraat yapamadığının en açık göstergesi olduğunu ileri sürdü.
İzcan yaptığı yazılı açıklamada, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun toplu iş sözleşmesini ilgili bakandan habersiz imzaladı gerekçesi ile görevden alınmasının gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Esas sorun, KIB-TEK’in geleceği ile ilgili hükümet ile yönetim arasındaki çelişkidir” dedi.
“BKP, KIB-TEK’in özelleştirilmesine kesinlikle karşıdır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “KIB-TEK özerkleştirilerek, kendi ayakları üzerinde duran, ucuz ve kesintisiz enerji üreten bir kurum haline dönüştürülmelidir” dedi.
“BKP, KIB-TEK’in verimli çalışması için bir reform programına ihtiyaç duyduğuna inanmaktadır” diyen İzzet İzcan, Kuzey Kıbrıs’taki enerji sisteminin, Türkiye’deki sistemle enterconnect olmasının sayısız yararları olacağının ilgili kesimler tarafından değerlendirilmesini istedi.
Başbakan Tufan Erhürman’ın “ 7 ay önce zam yaptık, yeni zamlar kaçınılmazdır” şeklindeki ifadelerinin talihsiz ifadeler olduğunu söyleyen İzcan, “Yaptığınız zammın %52 olduğunu neden gizliyorsunuz, siz toplumu haraca bağlayan vergi memuru musunuz? “ diye sordu.
“Kendi atadığı yöneticileri ile uyumlu çalışamayan bir hükümetten hayır gelmez” iddiasında bulunan İzcan, 4’lü koalisyon hükümetini ülkede yaşanan ekonomik kriz koşullarında halkı düşünerek hareket etmeye çağırdı.
 

Son Güncelleme: 18.02.2019 17:46
Anahtar Kelimeler:
Kıbtek Izcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘bugünkü konjonktürde iki devlet çözümünün mümkün olmadığı’ şeklindeki görüşüne katılmıyorum”
Tatar: “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘bugünkü konjonktürde iki devlet çözümünün mümkün olmadığı’ şeklindeki görüşüne katılmıyorum”
Akdeniz Karpaz Üniversitesi BBC’ye tepki gösterdi
Akdeniz Karpaz Üniversitesi BBC’ye tepki gösterdi
Klinik psikoloji münhali yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı
Klinik psikoloji münhali yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı kansere karşı farkındalık sempozyumu düzenliyor
Sağlık Bakanlığı kansere karşı farkındalık sempozyumu düzenliyor
Kıbrıs Türk toplumunda yaşamdan memnuniyet oranı 2018 yılında yüzde 60
Kıbrıs Türk toplumunda yaşamdan memnuniyet oranı 2018 yılında yüzde 60
“Özel gereksinimli bireyler için afet risklerinin azaltılması çalıştayı”
“Özel gereksinimli bireyler için afet risklerinin azaltılması çalıştayı”
Milli varoluş konseyi’nden UBP’ye ziyaret…
Milli varoluş konseyi’nden UBP’ye ziyaret…
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Girne’de ev yangını
Girne’de ev yangını

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim