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İzcan: “KIB-TEK, borcunu ödemeyen bir avuç vurguncunun malı olmuştur”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Kooperatif Süt Fabrikasında yaşananların, “sömürüden yana olan UBP-HP hükümetinin karakterini ortaya koyduğunu” savundu.

22 Eylül 2020 Salı 12:50
İzcan: “KIB-TEK, borcunu ödemeyen bir avuç vurguncunun malı olmuştur”
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 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Kooperatif Süt Fabrikasında yaşananların, “sömürüden yana olan UBP-HP hükümetinin karakterini ortaya koyduğunu” savundu.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, KIB-TEK’in 900 Milyon TL alacağı bulunurken, 300 Milyon TL’lik borç batağı içinde kıvrandığını dile getirerek, bunun faturasının ise borcunu düzenli ödeyen halka çıkarıldığını savundu ve “Halkın malı dedikleri KIB-TEK aslında borcunu ödemeyen bir avuç vurguncunun malı olmuştur” ifadelerini kullandı.

“EL-SEN’İN BORCUNU ÖDEMEYENLERİN ELEKTRİĞİNİ KESMESİNİ DESTEKLİYORUZ”

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EL-SEN’in bilinçli olarak borcunu ödemeyen devlet ve sermaye kesiminin elektriklerini kesmesini desteklediklerini dile getiren İzcan, KIB-TEK yönetiminin, bunu yapanları polise vermesi ve işten atmakla tehdit etmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“HALKIN MALI OLAN KURUMLAR HALKA HİZMET ETMELİDİR”

UBP-HP hükümetinin aynı zihniyetle KOOP-SÜT’e de müdahale ettiğini, baskı ile oradaki yöneticileri görevden almaya çalıştığını ifade eden İzcan, “Halkın malı olan kurumlar halka hizmet etmeli ve demokratik şekilde yönetilmelidir” dedi.

“BKP, üretimden gelen hakkını kullanan emekçilerle dayanışma içinde olmaya devam edecektir” diyen İzcan, açıklamasında “Emek, barış ve özgürlük kavgası kararlılıkla sürdürülmelidir” ifadelerine de yer verdi.

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Son Güncelleme: 22.09.2020 13:04
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP
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