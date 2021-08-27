İzcan: “Karantina ve Pcr/antijen test ödemeleriyle ilgili karar uygulanamaz”

İzcan yazılı açıklamada, “Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile geçinme sıkıntısı olan vatandaşların sorunlarını çözeceğine, yeni sorunlar yaratan bu hükümet, ne yaptığını bilmeyen şaşkın ördeğe dönmüştür” dedi.

İzcan, yanlış olduğunu savunduğu bu kararla halkın sağlığı ile oynandığını ileri sürdü.

