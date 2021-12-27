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İzcan: “İrademizi geri almak için boykot”

BKP, YKP ve Federal Kıbrıs Hareketinden oluşan Boykot Platformu, köy ve bölge ziyaretleri kapsamında Doğancı’yı ziyaret etti. 

27 Aralık 2021 Pazartesi 14:55
İzcan: “İrademizi geri almak için boykot”

BKP’den verilen bilgiye göre, Doğancı Spor Kulübünde gerçekleşen buluşmada, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Federal Kıbrıs Hareketi dönem sözcüsü Ahmet Ertaç katılarak birer konuşma yaptı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda, Kıbrıs Türk toplumunun canı ile uğraştığını, mevcut düzen partilerinin, halkı yok oluşa sürüklediğini ileri sürdü. 

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Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin saldırı altında olduğunu savunan İzcan, bu duruma verilecek en güzel cevabın, seçimleri boykot etmek olduğunu kaydetti. 

“İrademizi geri almak için boykot” diyen İzzet İzcan, seçimlerden sonra yeni bir mücadele alanı açmak için, güçlü bir boykota ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İzcan, “Boykot, bütün dünyaya burada yaşananları gösterecek ve federal çözüm mücadelesine güç katacaktır” dedi. 


 

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Son Güncelleme: 27.12.2021 16:00
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