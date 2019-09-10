banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100960
ALTIN
278.643
DOLAR
5.7803
STERLİN
7.1457
EURO
6.3788
Ercan'da 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADILAR
Bulut Akacan'a 8 gün daha
BULUT AKACAN'A 8 GÜN DAHA
Gazimağusa bölgesine ateş düştü
GAZİMAĞUSA BÖLGESİNE ATEŞ DÜŞTÜ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner306
Flaş Haber
Bulut Akacan'a 8 gün daha
Kapat

İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun,  KKTC’nin çeşitli bölgelerinde kitle toplantıları düzenleyip KKTC’nin içişlerine müdahale ettiğini savunarak bunun kabul edilmez olduğunu belirtti.

İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun,  KKTC’nin çeşitli bölgelerinde kitle toplantıları düzenleyip KKTC’nin içişlerine müdahale ettiğini savunarak bunun kabul edilmez olduğunu belirtti.

10 Eylül 2019 Salı 14:34
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun,  KKTC’nin çeşitli bölgelerinde kitle toplantıları düzenleyip KKTC’nin iç işlerine müdahale ettiğini savunarak bunun kabul edilmez olduğunu belirtti.

“Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin bir vilayeti değildir ve olmayacaktır” diyen İzcan yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı’nın “ Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğüne  karşı çıkanlar vatan hainidir” şeklinde sözler sarf ettiğini iddia ederek bunu protesto etti.

banner317
“Kıbrıs Türk toplumunun kendi geleceği ile ilgili karar verme hakkı, kendi özgür iradesi ile seçilen yöneticilere aittir” diyen İzcan, “Kıbrıs konusunda görüşmeleri yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nındır” dedi.

İzcan  “Kıbrıslı Türkler özne olmaktan çıkartılarak asimile edilmeye çalışılmaktadır” diyerek, hiçbir onurlu Kıbrıslı Türkünün bunu kabul etmeyeceğini kaydetti ve parlamentodaki partileri, kafalarını kuma sokmaktan çıkartarak, halkın çözüme ve barış iradesine sahip çıkmaya çağırdı.

Son Güncelleme: 10.09.2019 17:39
Anahtar Kelimeler:
Izzet Izcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay:
Özersay: "özel Sektörde İstihdam Edilen Engellilerin Sosyal Sigorta Ve İhtiyat Sandığı Ödemeleri Fondan Yapılacak"
Tatar: “Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir unsur”
Tatar: “Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığı güvenliğimiz açısından vazgeçilmez bir unsur”
Halkın Sesi arşivi Milli Arşiv’e verildi
Halkın Sesi arşivi Milli Arşiv’e verildi
Gaziler Günü 19 Eylül’de Boğaz Şehitliği'ndeki törenle anılacak
Gaziler Günü 19 Eylül’de Boğaz Şehitliği'ndeki törenle anılacak
Değirmenlik Belediyesi okullardaki su depolarını temizletti
Değirmenlik Belediyesi okullardaki su depolarını temizletti
Hemşireler Sendikası, son 2 ayın ek çalışma ve nöbet ödemelerinin yapılmasını istedi
Hemşireler Sendikası, son 2 ayın ek çalışma ve nöbet ödemelerinin yapılmasını istedi
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
İskele Belediyesi kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
İskele Belediyesi kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
YDP: “Gazimağusa’ya konsolosluk açılması geç kalınmış bir adımdır”
YDP: “Gazimağusa’ya konsolosluk açılması geç kalınmış bir adımdır”
Gibetsu, 2. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’ne Katılıyor
Gibetsu, 2. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’ne Katılıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim