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İzcan: “Hükümetin zihniyetini ortaya koydu”

 

18 Mayıs 2021 Salı 16:00
İzcan: “Hükümetin zihniyetini ortaya koydu”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Meclis’te hayat pahalılığının 4 ay süreyle durdurulmasıyla ilgili geçici kurallara ilişkin yasa tasarılarına ivedilik alınmasının, UBP-DP-YDP hükümetinin zihniyetini ortaya koyduğunu öne sürdü.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomiyi canlandıracak hiçbir tedbir almayan hükümet, kriz koşullarında zar zor geçinen emekçilerin maaşına göz dikmiştir” iddiasında bulunarak, “Geçiş kapılarını açıp ekonomiyi canlandıracağınıza, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alıp hırsızlığı önleyeceğinize, kolay yolu seçip emekçilerin ekmeğine göz diktiniz” ifadelerini kullandı.

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“Dün Ercan’da milyarlarca TL geliri patronlara bağışlayanlar, bugün paramız yok diyerek, geçim sıkıntısı çeken halkın cebine saldırıyorlar” diyen BKP Genel Başkanı İzcan, dövizin patladığı, binlerce insanın işsiz kaldığı pandemi koşullarında, halktan para talep edilemeyeceğini savundu.

İzcan, aşılama işleminin bir an önce tamamlanıp, ekonominin normalleşmesini talep etti.

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Son Güncelleme: 18.05.2021 16:10
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