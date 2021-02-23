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İzcan hükümeti eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştirdi.

23 Şubat 2021 Salı 15:00
İzcan hükümeti eleştirdi
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“Hükümet kriz yönetiminde sınıfta kalmıştır” diyen İzcan “Hükümet pandemi sürecini kötü yönetti, ülkeyi büyük bir ekonomik kriz içerisine soktu” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersan Saner’in yaptığı bir açıklamada, “6 Bakan hakkında Savcılığın soruşturma yürüttüğünü söylediğini” savunan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bunların hangi suçlarla ilgili ve kimler olduğunu sordu.

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Toplumun gerçekleri bilme hakkına sahip olduğunu belirten İzzet İzcan, “Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınması adı altında, yapay gündemler yaratılarak gerçekler gizlenemez” dedi.

Kamu sağlığının ekonomiden önde geldiğini, pandemi süreci kontrol altına alınmadan, ekonominin planlanamayacağını belirten İzzet İzcan, ülkede başta finans çevreleri olmak üzere, krizi fırsata çeviren kesimler bulunduğunu söyledi, hükümeti emekçi kesimleri rahatlatmaya çağırdı.

İzcan açıklamasında hükümeti, “sermaye ve yandaş çevrelerle içli dışlı olmakla” da suçladı.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 15:47
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