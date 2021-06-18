İzcan, HDP İzmir İl Binası'na saldırı ve Deniz Poyraz’ın katledilmesini kınadı

“Türkiye’deki AKP-MHP iktidarının, HDP’ye yönelik kullandığı zehirli dil, tehdit ve şantaj politikaları bu cinayetin failidir” iddiasında buluna İzcan, AKP-MHP iktidarının Türkiye halkına en büyük kötülüğü yapmakta olduğunu öne sürdü.

“Bunlar daha iyi günleriniz” diyen zihniyetin, Türkiye’den sonra Kıbrıs’ta da örgütlenmeye çalıştığını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Sünni İslam’a dayalı örgütlenmeyi engellemenin, öncelikli görev olduğunu kaydetti.

“Devlet, vatandaşın yaşam hakkını korumakla sorumludur” diyen İzzet İzcan, başta Deniz Poyraz’ın ailesi olmak üzere, tüm HDP camiasına baş sağlığı diledi.



