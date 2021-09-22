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İzcan: “Guterres’in yeni fikirler geliştirmesini memnuniyetle karşıladık”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, görüşmelerin yeniden başlaması için yeni fikirler geliştirerek, taraflara sunmasını” memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 16:00
İzcan: “Guterres’in yeni fikirler geliştirmesini memnuniyetle karşıladık”

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “BM antlaşmasının 25’inci maddesine göre, BM kararları bağlayıcıdır” diyerek, tarafların uymaları gereken Güvenlik Konseyi kararları ortada dururken, yeni maceracı arayışlara girilmesinin kabul edilmez olduğunu savundu.
“Kıbrıs, tüm Kıbrıslıların ortak evidir” diyen İzcan, “Ne Ankara’nın ayrı devlet politikası, ne de Nikos Anastasiadis’in manevraları, Kıbrıs sorununu çözemez” iddiasında bulundu.
Çözümün, BM Genel Sekreteri Guterres’in önerileri ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde olacağını kaydeden İzcan, Kıbrıs’ta, federal çözüme inanan kesimlerin birlikte mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

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BKP Genel Başkanı İzcan, bulunacak çözümün tüm Kıbrıslıların insan hakları ve AB müktesebatına uygun olması gerektiğini ifade ederek, “Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” dışında bir çözüm şeklinin olamayacağını, halkın bilmesi gerektiğini savundu.
BKP’nin görüşme sürecinin en erken zamanda başlayıp, sonuçlanmasını talep ettiğini belirten İzcan, BKP’nin, üstüne düşeni kararlılıkla yapacağını kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 22.09.2021 17:13
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