İzcan: “Gazetecilerin gözaltına alınıp haklarında dava açılmasını kınıyoruz”

İzcan açıklamasında, “baskı rejiminin giderek kendini hissettirdiğini” ileri sürerek, “Parlamentoda bulunan partilerin oy birliği ile geçirilen, Özel Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası, toplumun başına daha çok belalar açacaktır. Bu yasaya karşı çıkmakla ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır” dedi.

Haklarında dava açılan basın emekçilerine dayanışmasını belirten İzzet İzcan, demokratik hukuk devletinde yaşamanın tüm halkın hakkı olduğunu vurguladı.

