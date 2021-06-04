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İzcan: “Gazetecilerin gözaltına alınıp haklarında dava açılmasını kınıyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “para karşılığı vatandaşlık verilmesi” haberini takip edip, yayımladıkları gerekçesiyle Yeni Bakış gazetesinde görevli gazeteciler, Kâzım Denizci, Esengül Aykaç ve Deniz Abidin’in gözaltına alınıp, haklarında dava açıldığını bildirerek, bunu kınadı.

04 Haziran 2021 Cuma 14:45
İzcan: “Gazetecilerin gözaltına alınıp haklarında dava açılmasını kınıyoruz”
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İzcan açıklamasında, “baskı rejiminin giderek kendini hissettirdiğini” ileri sürerek, “Parlamentoda bulunan partilerin oy birliği ile geçirilen, Özel Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası, toplumun başına daha çok belalar açacaktır. Bu yasaya karşı çıkmakla  ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır” dedi.
Haklarında dava açılan basın emekçilerine dayanışmasını belirten İzzet İzcan, demokratik hukuk devletinde yaşamanın  tüm halkın hakkı olduğunu vurguladı. 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 15:44
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