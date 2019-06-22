İzcan : “Federal Birleşik Kıbrıs”a inanan tüm Kıbrıslılar için büyük bir kayıp”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Rum Yönetimi eski başkanı ve AKEL Eski Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle mesaj yayınlayarak ailesine, AKEL ve ilerici halka baş sağlığı diledi.
Mesajında Dimitris Hristofyas’ın ölümünün “Federal Birleşik Kıbrıs”a inanan tüm Kıbrıslılar için büyük bir kayıp olduğunu dile getiren İzcan, barışa inanan kesimlerin tek halk tek vatan kavgasına sahip çıkarak mücadeleyi devam ettireceğini vurguladı.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan Dimitris Hrisofyas’ı saygı ve sevgiyle anacaklarını da belirtti.