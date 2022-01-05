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İzcan'dan külliye projesine tepki

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Türkiye kaynaklı tüm kalemlerin bir noktada toplanarak 586 milyon TL harcanarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saray yapılacağını” savunarak bunu kınadıklarını açıkladı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 13:30
İzcan'dan külliye projesine tepki

BKP’den yapılan açıklamaya göre, “Alt yapı projeleri, reel sektör ve faaliyet projelerinin toplamının iptal edilmesi ile oluşturulan kaynak, sırf Tayyip Erdoğan istedi diye külliye yapımında kullanılacaktır” iddiasında bulunan İzcan, bunu “kabul edilmez” olarak nitelendirerek, tüm kesimleri “etkili bir şekilde tavır koymaya” çağırdı.

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“Sarayınız da külliyeniz de sizin olsun. Ekonomik yıkım bütün sektörleri iflas ettirirken, gösteriş ve İslami propaganda peşinde koşanları tarih affetmeyecektir” diyen İzcan, “Ekmeğiniz yoksa, pasta yiyin” diyen bu zihniyetle mücadele etmenin öncelikli görev olduğunu vurguladı.

23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde “halkı, sandığa gitmeyerek gerekli cevabı vermeye” çağıran İzcan, “Bu rezalet karşısında ses çıkarmayanlardan oluşacak bir meclisten hayır gelmeyeceğini” savundu.

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Son Güncelleme: 05.01.2022 14:38
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