İzcan: “Bu tarihi fırsatı kaçırmayın”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, bu tarihi fırsatın iyi değerlendirilmesi çağrısında bulunarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iki devletin egemen eşitliği ve işbirliğine dayanan politikasıyla sonuç almanın mümkün olmadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik eleştirilerde bulunan ve Kıbrıs Türkü’nün “geleceğini çaldığını” öne süren İzzet İzcan, görüşmelerin BM kararları temelinde yapıldığını, bu kararların, iki toplum birlikte istemediği sürece değişemeyeceği gerçeğini halktan gizleyerek, Federal Birleşik Kıbrıs siyasetini değiştirmenin mümkün olmadığını savundu.

ORTAK VATAN SESİ DÜNYAYA DUYURULMALIDIR





