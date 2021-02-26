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İzcan: “Bu tarihi fırsatı kaçırmayın”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 27-29 Nisan tarihleri arasında İsveç’in Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmi 5+1 konferansının düzenleneceğini açıklamasının tarihi bir fırsat olduğunu savundu.

26 Şubat 2021 Cuma 14:30
İzcan: “Bu tarihi fırsatı kaçırmayın”
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BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, bu tarihi fırsatın iyi değerlendirilmesi çağrısında bulunarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iki devletin egemen eşitliği ve işbirliğine dayanan politikasıyla sonuç almanın mümkün olmadığını ileri sürdü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik eleştirilerde bulunan ve Kıbrıs Türkü’nün “geleceğini çaldığını” öne süren İzzet İzcan, görüşmelerin BM kararları temelinde yapıldığını, bu kararların, iki toplum birlikte istemediği sürece değişemeyeceği gerçeğini halktan gizleyerek, Federal Birleşik Kıbrıs siyasetini değiştirmenin mümkün olmadığını savundu.

ORTAK VATAN SESİ DÜNYAYA DUYURULMALIDIR

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Kıbrıs’taki federal çözüm yanlısı kesimlerin birlikte hareketinin önemli olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Ortak vatan sesinin dünyaya yayılması ve halkın egemenliği adına konuştuğunu söyleyen işbirlikçi sınıfların deşifre edilmesi, çözümün önünü açacaktır” dedi. 

 

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Son Güncelleme: 26.02.2021 15:31
Anahtar Kelimeler:
Izzet Izcan
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