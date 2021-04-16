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İzcan: “Anayasa Mahkemesi’nin kuran kursları konusunda verdiği kararı selamlıyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Anayasa Mahkemesi’nin kuran kursları konusunda verdiği kararı selamladıklarını belirtti.

16 Nisan 2021 Cuma 16:45
İzcan: “Anayasa Mahkemesi’nin kuran kursları konusunda verdiği kararı selamlıyoruz”
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Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Anayasa Mahkemesi’nin kuran kursları konusunda verdiği kararı selamladıklarını belirtti.

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İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun, laik anlayışa sahip, din ve vicdan hürriyetinin olduğu bir toplum olduğunu, Kuzey Kıbrıs’ta uygulamada olan Anayasa’nın din eğitiminin nasıl düzenleneceğini kayıt altına aldığını belirterek, bundan geri adım atılamayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın bu yanlıştan dönmesi gerektiğini, dönmediği takdirde  ise atacakları adımların farklı olacağını belirterek, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı tehdit ettiğini ileri süren İzcan, bunu şiddetle kınadıklarını vurguladı.

“Türkiye’de uygulanan neyse, Kuzey Kıbrıs’ta da o olmalıdır” anlayışının Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğine açık bir saldırı olduğunu savunan İzcan, KKTC Anayasa Mahkemesi kararı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın yanında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 16.04.2021 16:49
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