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İzcan: “Amaç kirli paranın aklanması”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnameyi eleştirerek, amacın kirli paranın aklanması olduğunu savundu. 

06 Ağustos 2021 Cuma 14:45
İzcan: “Amaç kirli paranın aklanması”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı açıklamada, “Kararnamede yer alan ‘araştırma, vergi incelenmesi ve tarhiyat yapılmayacaktır’ ifadesi, her şeyi açıkça ortaya koymaktadır. Amaç, paranın kaynağına bakılmadan kirli paranın aklanmasıdır” iddiasında bulundu. 
Kararnamenin, Meclis’in kapalı olduğu bir dönemde, enine boyuna tartışılmadan, yasa gücünde kararname şeklinde çıkartılmasını da eleştiren İzcan, “Kendisi hukuk dışı müdahalelerle kurdurtulan UBP koalisyon hükümetinden başka bir şey beklenmezdi” dedi.

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“Türkiye mafyasının, buradaki temsilcileri aracılığı ile kara paralarını burada aklayacak olması, rejimin niteliğini ortaya koymaktadır” iddiasında bulunan İzcan,  “Bu rejimden kurtulmanın yolu, uluslararası denetim içinde federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmaktan geçer” dedi.

 

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Son Güncelleme: 06.08.2021 15:16
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