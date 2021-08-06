İzcan: “Amaç kirli paranın aklanması”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı açıklamada, “Kararnamede yer alan ‘araştırma, vergi incelenmesi ve tarhiyat yapılmayacaktır’ ifadesi, her şeyi açıkça ortaya koymaktadır. Amaç, paranın kaynağına bakılmadan kirli paranın aklanmasıdır” iddiasında bulundu.

Kararnamenin, Meclis’in kapalı olduğu bir dönemde, enine boyuna tartışılmadan, yasa gücünde kararname şeklinde çıkartılmasını da eleştiren İzcan, “Kendisi hukuk dışı müdahalelerle kurdurtulan UBP koalisyon hükümetinden başka bir şey beklenmezdi” dedi.





