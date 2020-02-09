İzcan “Akıncı’ya Karşı Sürdürülen Karalama ve Hakaret Kampanyasını” Kınadı

“AKINCI KIBRIS’TA FEDERAL BİR ÇÖZÜM OLMADIĞI TAKTİRDE KIBRISLI TÜRKLER’İ BEKLEYEN TEHLİKELERE İŞARET EDEREK DOĞRU BİR TESPİTTE BULUNMUŞTUR”

“ÇÖZÜM VE BARIŞ SEÇENEĞİNİN KARŞITI TAKSİM VE İLHAKTIR VE KIBRISLI TÜRKLERİN VARLIK VE KİMLİĞİNİN SONU ANLAMINA GELMEKTEDİR”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, The Guardian’a verdiği demeç nedeniyle “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı sürdürülen karalama ve hakaret kampanyasını” kınadıklarını belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs’ta federal bir çözüm olmadığı taktirde Kıbrıslı Türkler’i bekleyen tehlikelere işaret ederek doğru bir tespitte bulunmuştur. Çözüm ve barış seçeneğinin karşıtı taksim ve ilhaktır ve Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğinin sonu anlamına gelmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın her şeyden önce Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını korumakla yükümlü olduğunu dile getiren İzcan, açıklamasına “İlhakın Kıbrıslı Türklerin sonu olacağı yalın ve inkâr edilmez bir gerçekliktir” şeklinde devam etti.

İzcan, “Kınanması gereken bu gerçekliği cesaretle ifade eden Sayın Akıncı değil, hiçbir koşulda Kıbrıs’ta çözüm niyeti taşımayan AKP-MHP diktatörlüğü ve Kuzey Kıbrıs’taki yerli iş birlikçilerinin saldırgan tutumlarıdır. Hakarete varan söylemlerle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya saldırmayı görev edinmiş kesimlere hakaretlerini aynen iade ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik hakaret ve aşağılamaların nedeninin seçim sürecinde yıpratılmasını sağlamak olduğunu dile getiren İzcan, “Taksimcilerin yapmak istedikleri Cumhurbaşkanı Akıncı’yı devre dışı bırakmaktır” dedi.

İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kıbrıs’ta çözüm ve barışa engel olma amacı taşımakla suçladığı AKP-MHP hükümeti, Kuzey Kıbrıs’taki “yerli işbirlikçileri” ve çözüm yanlıları arasında geçeceğini savundu.