İzcan: Adanın bütünlüğü ve insan haklarına saygılı bir ada, temel hedeftir

İZCAN: ADANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE İNSAN HAKLARINA SAYGILI BİR ADA, TEMEL HEDEFTİR

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, adanın bütünlüğü sağlamak ve “tüm Kıbrıslıların” insan haklarına saygılı bir ada temel hedefleri olduğunu ifade etti.

İzcan, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, "Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak ve sosyalizm bayrağını açmak temel amacımızdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye ilhakına karşı olduklarını ifade eden İzcan, “Yaşasın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların Ortak Vatan yaratma mücadelesi! Yaşasın Kıbrıs İşçi Sınıfının Birliği! Yaşasın Sosyalizm!" dedi.

İzcan, sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadelenin devam ettiğini vurguladı. Pandemi döneminde gösterdiği gayretten dolayı tüm sağlık emekçilerine teşekkür eden İzcan, işçi sınıfının ve tüm ezilen halkların mücadelesini selamladıklarını belirtti.