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İzcan: “Açıklanan rakamlar gerçek nüfusu yansıtmıyor. Amaç, yayılmacı politikaları hayata geçirmektir”

İzcan: “Açıklanan rakamlar gerçek nüfusu yansıtmıyor. Amaç, yayılmacı politikaları hayata geçirmektir”

28 Mart 2019 Perşembe 11:02
İzcan: “Açıklanan rakamlar gerçek nüfusu yansıtmıyor. Amaç, yayılmacı politikaları hayata geçirmektir”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın KKTC’de yaşayan aktif nüfusla ilgili açıklamasının güvenirliliği ve inandırıcılığı olmadığını savundu.
İzcan yaptığı yazılı açıklamada, gerçeklerin halktan gizlendiğini ileri sürerek, “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 2016 yılında müzakereler öncesi verilen rakam yurt dışında yaşayan 60 bin vatandaşla beraber 220 binken bu gün sadece Kuzey Kıbrıs’taki vatandaş sayısı 252 bin olarak açıklanmıştır. Bir ülkenin aktif nüfusunun 3 yılda 92 bin kişi artması mümkün değildir. Üstelik bu rakamın gerçekleri yansıtmadığı da Kıbrıs’ın kuzeyinde aktif olan GSM kart sayısından, kayıtlı araç sayısından ortaya çıkmaktadır” dedi.
“Nüfusun, bilinçli bir toplum mühendisliği ile Neo- Osmanlıcı, yayılmacı politikaları hayata geçirmek amacıyla artırıldığını” ileri süren İzcan, “Güdülen amaç, Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığını yok etmek, kalanları asimile etmek ve Kıbrıs sorununun çözümünü engelleyerek, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini ortadan kaldırmaktır” iddiasında bulundu.
İzcan, Meclis’te bulunan partilere çağrıda bulunarak, “Vatandaş yaptıklarınız çözümün önünde en büyük engel olacaktır” dedi.
 

Son Güncelleme: 28.03.2019 14:13
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