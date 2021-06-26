İzcan, AB Komisyonu Başkanı Leyen’in, Kıbrıs konusundaki açıklamasını selamladı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin önemli olduğunu ve yeni oldubittilerle karşılaşılabileceğini” savunarak, her türlü ayrılıkçı politika karşısında top yekün ses vereceklerini söyledi.

AKP- MHP iktidarının kendi çıkarlarını korumak için Kıbrıs’ı bir pazarlık kozu olarak kullandığını dile getiren İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu şantaj unsuru olamaz” dedi.

“Türkiye Gümrük Birliği ve diğer konularda AB’ye karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmelidir” diyen İzzet İzcan, halkın Kıbrıs’ın kuzeyindeki AKP temsilcilerinin taksimci söylemlerine itibar etmemesini istedi.

KKTC’nin tanınmasının söz konusu olmadığını iddia eden İzcan, "Maraş ve diğer konularda provokasyonlar yapılarak Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarına zarar verildiğini" öne sürdü.

Geleceğin federal birleşik Kıbrıs’ta olduğunu belirten İzzet İzcan, tüm federalist güçleri bir çatı altında mücadele etmeye çağırdı.