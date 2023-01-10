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“İyilikte Yarışalım” sosyal sorumluluk proje yarışmasında okullar faaliyetlerine başladı

10 Ocak 2023 Salı 19:09
“İyilikte Yarışalım” sosyal sorumluluk proje yarışmasında okullar faaliyetlerine başladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, iyilik ve hayırseverlik anlayışını yaymak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlattığı “İyilikte Yarışalım” isimli sosyal sorumluluk proje yarışmasında okulların çalışma faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan okullar arasında bulunan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi gençleri, “İyi misin?” projesiyle ilkokul öğrencilerine iyiliği anlatarak, adadaki iyilik geleneğini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, bu çerçevede düzenlenen etkinliğe katılarak, Vakıflar ve iyilik geleneği hakkında sunum yaptı.

İyilik tohumunu yaygınlaştırmak adına yapılan bu tip projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirten Benter, gençlerin çok çalıştıkları takdirde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Benter, gençleri çaba ve başarılarından dolayı kutladı.

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