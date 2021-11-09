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IV. Derece Muhafız sayısının 20’ye çıkarılmasında mutabakata varıldı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), IV. Derece Muhafız istihdamının 16’dan 20’ye çıkarılması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

09 Kasım 2021 Salı 12:00
IV. Derece Muhafız sayısının 20’ye çıkarılmasında mutabakata varıldı

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan yaptığı yazılı açıklamada, “Yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmelerde; 16 sayısının 20’ye çıkarılması, görevi kabul etmeyen aday olması halinde sırasıyla 21. 22. ve 23. sıradaki adayların sözlü mülakata çağrılması ve 12 Kasım Cuma yapılacak olan mülakat tarihinin öne alınması konularında mutabakata vardık.” ifadelerini kullandı. 

Maliye Bakanı ile seçimler sonrası, teşkilat yasasındaki eksiklerin mevcut sınavın geçerlilik tarihi sona ermeden tamamlanması için sözlü mutabakata vardıklarını bildiren Özdoğan, şunları kaydetti:

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“Büyük uğraşlarla açılmasını sağladığımız sınav süresi sona ermeden, teşkilat yasasındaki eksikliklerin bu sınavda hak kazanan adaylar arasından tamamlanması için süreci takip edecek ve gerektiği halde üyelerimizin örgütlü gücü ile müdahale etmekten geri durulmayacaktır.” 

Özdoğan, adayların mülakata çağrılması neticesinde 4. Kasım’da gümrüklerde ek mesai yapmama eylemini de 5 Kasım’da sonlandırdıklarını ifade etti.

Öte yandan IV. Derece Muhafız sınavının mülakatları Kamu Hizmeti Komisyonu sitesinde yer alan bilgiye göre bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

 

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Son Güncelleme: 09.11.2021 13:45
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