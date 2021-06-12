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IV. City Mall Avm Klasik Otomobil Slalom yarışı bugün gerçekleşti !

Gerçekleştirdiği etkinliklerle kendinden her dönem söz ettiren City Mall AVM , uzun bir aranın ardından yeniden önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor...

12 Haziran 2021 Cumartesi 22:29
IV. City Mall Avm Klasik Otomobil Slalom yarışı bugün gerçekleşti !
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Klasik Otomobiller Slalom yarışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla City Mall AVM otoparkında gerçekleşti.

Klasik araçların motor hacimlerine göre ve üretim yıllarına göre 7 sınıfa ayrıldıkları yarışta kadınlar kategorisiyle birlikte toplam 8 sınıfta kıyasıya bir yarış gerçekleşti.

Yarışın startı ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

City Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Tarımer; pandemi sebebiyle uzun bir ara verilen etkinliklere, bugün dördüncüsü düzenlenen Klasik Otomobiller Slalom yarışıyla start vermekten memnuniyet duyduğunu , iş birliklerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil ve Spor Kulübüne teşekkürlerini iletti . City Mall AVM ‘nin bir yaşam merkezi olduğunun altını çizen Tarımer ziyaretçilerimizden de gelen istekler doğrultusunda , sezon boyunca önemli etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.(MHA)

IV. City Mall AVM Klasik Otomobil Slalom yarışı kategorilerine göre dereceler ise ;

-A Kategorisi : 1. Mehmet Topel , 2.Nihat Uçak, 3. Çağın Kolacı

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–B Kategorisi : 1. Oğuz Kavaz , 2. Aydın Konur, 3. Deya Ilgar

-C Kategorisi : 1. Orhan Erciyes , 2. Ali Gürhan Tahsin, 3. Mehmet Altıntaş

-D Kategorisi : 1. Metin Tavukçupğlu , 2.Coşkun Gürel , 3. Niyazi Ertem Deniz

-E Kategorisi : 1. Mehmet Tabak , 2. Çağlar Abiç , 3. Hasan Kordal

-F Kategorisi : 1. Rıdvan Bayraktaroğlu, 2. Ayhan Başkal

-Kadınlar Kategorisinde ; 1. Ebru Kaçakbaflı , 2. Buket Deniz , 3. Güzin Aşık

-Turing Kategorisi – 1. Mahmut Sokullu , 2.Çağan Ilgar , 3. Semavi Aşık

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