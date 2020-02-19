İtü Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde “bilim Diplomasisi” Konuşmaları Semineri Düzenleniyor

Lefkoşa, 19 Şubat 20 (.): Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen TABİP kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü ortaklığında 25 Şubat Salı günü Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Arsinoe Salonu’nda “Bilim Diplomasisi Konuşmaları” konulu seminer düzenleniyor.

İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgün Erler Bayır’ın “bilim diplomasisi” kavramını tanıtarak başlayacağı etkinlik, araştırma alanı “bilim diplomasisi ve bir devletin dış politika gündemine uygulanması odaklı diplomatik çalışmalar” kapsamında olan Dr. Olga Krasnyak’ ın, “Örnek Olay Çalışmaları ile Bilim Diplomasisi Stratejileri” konulu sunumuyla devam edecek.

Üniversite hayatının bir kısmını Ankara’da geçiren ve “Bilim Diplomasisi” Avrupa Birliği projesinde yer alan Charlotte Rungius’un “SESAME” örneğini anlatacağı seminerde, son olarak 2009'da ABD Dışişleri Bakanlığından ABD-Türkiye arasında bilim diplomasisini yönlendirmek üzere "Bilim Elçisi" unvanını alan, ABD'de yayınlanan "Bilim ve Kamu Diplomasisi" raporuyla iki ülke arasında 2010'da imzalanan Bilim ve Teknoloji Anlaşması'na temel oluşturan ve eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde bu ülkenin "bilim elçiliği" görevini yürüten dünyaca ünlü Türk bilim kadını Prof. Dr. Semahat Demir de “Kamu Diplomasisi ile Bilim Diplomasisi İlişkisi”ni anlatacak.

(YIL/ÖK)

