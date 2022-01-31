İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek

Girne Acapulco Otel’deki Kariyer Eğitim Kongresi, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.
Söz konusu kongrede birçok farklı alanda uzmanlar öğrencilere eğitim verecek ve atölye çalışmaları düzenlenecek
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi KKTC’deki çeşitli Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim görmekte olan başarı düzeyi yüksek yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla 01-02 Şubat tarihlerinde Kariyer Eğitim Kongresi düzenleyecek.
Girne Acapulco Otel’deki Kariyer Eğitim Kongresi, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.
Söz konusu kongrede birçok farklı alanda uzmanlar öğrencilere eğitim verecek ve atölye çalışmaları düzenlenecek