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İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi KKTC’deki çeşitli Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim görmekte olan başarı düzeyi yüksek yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla 01-02 Şubat tarihlerinde Kariyer Eğitim Kongresi düzenleyecek.

31 Ocak 2022 Pazartesi 16:45
İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek

Girne Acapulco Otel’deki Kariyer Eğitim Kongresi, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

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Kariyer Eğitim Kongresi, Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlama Projesi çerçevesinde ülkenin ortaöğretim ve yükseköğretim programlarında öğrenim gören, başarı düzeyi yüksek öğrencilere yönelik mesleki gelişim ve kariyer konularında yönlendirme sağlamayı amaçlıyor.

Söz konusu kongrede birçok farklı alanda uzmanlar öğrencilere eğitim verecek ve atölye çalışmaları düzenlenecek

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Son Güncelleme: 31.01.2022 17:33
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