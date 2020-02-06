İTÜ İle Arıcılar Birliği Protokol İmzaladı

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu imza koydu.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, protokolle iki kurum arasında beş yıl süresince iş birliği yapılmasına karar verildi. Protokol kapsamında, İTÜ-KKTC ve Arıcılar Birliği işbirliğinde arı ürünleri üretimini ve çeşitliliğini artırmak, ürün kalitesi ve veriminin artırılması sağlamak üzere kovan takip sistemleri, yazılım programları, ar-ge çalışmaları, birlik üyelerine eğitim verilmesi, genç girişimcilerin teşviki ve arıcılığı özendirme, üretim planlaması ve yönetimi konularında işbirlikleri yapılacak.

İmzalanan protokol gereğince; iki kurum arasında bilimsel, toplumsal, sosyal ve kültürel, akademik, mesleki ve eğitim iş birliklerini geliştirmek, üyeler ve çalışanlar arasında toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı güçlendirmek, toplum yararına ortak projeler geliştirmek, ortak toplantı ve organizasyonlar düzenlemek ve benzeri konularda karşılıklı çalışmaları teşvik etmek amacıyla görüş birliğine varıldı.