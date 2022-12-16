İttifakta çatlak

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr Remzi Gardiyanoğlu, belediye seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada Lefkoşa’da ittifakın çalışmayacağını söyledi. Dr. Gardiyanoğlu, “UBP-DP-YDP seçim ittifakı tavanda çalışıyor, bunda sıkıntı yok ancak; doğruyu söylemek lazım tabanda çalışmıyor. Tabanda da çalışması gerekir ancak ben bunu görmüyorum” dedi.

Demokrat Parti’den Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayı olan Dr. Remzi Gardiyanoğlu, bir doktor olarak sağlık alanında, belediye çatısı altında yapmak istediği projeleri olduğunu anlattı. Bunlardan en önemlisinin ise gündüz yaşlı bakım evi projesi olduğunu dile getirdi. İkinci önemli projesi ise tıbbi ilaç atıklarının doğru ve ayrı şekilde toplanacağı ve değerlendirileceği bir sistemin kurulması olduğunu söyledi.