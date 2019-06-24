banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gazimağusa'da kavga
GAZIMAĞUSA'DA KAVGA
KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 3...
3 buçuk ay hapis yatacak
3 BUÇUK AY HAPİS YATACAK
Hırsızlık sefası bir gün sürdü
HIRSIZLIK SEFASI BİR GÜN SÜRDÜ
banner306

İTL’den İskele Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

İTL’den İskele Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:13
İTL’den İskele Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda ikincilik ödülü kazanan İskele Ticaret Lisesi (İTL), yarışmada verdiği maddi ve manevi katkı nedeniyle İskele Belediyesi’ne teşekkür etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Okul Müdürü Abdullatif Tepe, Müdür Yardımcısı Anıl Özgürün, Proje Sorumluları Fatma Ceylan ve Ülkü Tuğutlu ile Proje Ekibinden İbrahim Göksu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

banner317
Projelerine katkıda bulunan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Abdullatif Tepe, İskele Ticaret Lisesi olarak bir ilke imza attıklarını, eğitimin bir parçasının da farkındalık yaratmak olduğu düşüncesinden hareket ile bu projeyi başlattıklarını söyledi.

26 proje içerisinden “Kalıcı Etki Ödülü” kategorisinde, “Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Çevre” projesiyle yarışmaya katılan İskele Ticaret Lisesi ikincilik ödülüne layık görülmüştü.

Son Güncelleme: 24.06.2019 14:26
Anahtar Kelimeler:
Iskele Ticaret Lisesiİskele Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da kavga
Gazimağusa'da kavga
Son Bir Haftada 72 Trafik Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı
Son Bir Haftada 72 Trafik Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı
Avrupa Müzik Geceleri Kapsamında Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri Gerçekleştirildi
Avrupa Müzik Geceleri Kapsamında Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri Gerçekleştirildi
Gönyeli Belediyesi’nde 2019-2020 dönemi toplu iş sözleşmesi imzalandı
Gönyeli Belediyesi’nde 2019-2020 dönemi toplu iş sözleşmesi imzalandı
Ergoterapi; kişinin bağımsızlık anahtarı
Ergoterapi; kişinin bağımsızlık anahtarı
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali’nde Bale Temsili Gerçekleştirilecek
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali’nde Bale Temsili Gerçekleştirilecek
Kuzey sahil yolu tamir edildi
Kuzey sahil yolu tamir edildi
Tatar: “Arkadaşımızın suçsuz olduğuna yürekten İnanıyorum”
Tatar: “Arkadaşımızın suçsuz olduğuna yürekten İnanıyorum”
Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak
42. Güzelyurt Portakal Festivali 28 Haziran-7 Temmuz Arasında Yapılıyor
42. Güzelyurt Portakal Festivali 28 Haziran-7 Temmuz Arasında Yapılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim