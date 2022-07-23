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ITICAM ve INTE konferansları ARUCAD’da gerçekleşecek

23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:45
ITICAM ve INTE konferansları ARUCAD’da gerçekleşecek

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim ve Medyada Uluslararası Trendler ve Sorunlar Konferansı (ITICAM) ve Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı (INTE) etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, 28-29 Temmuz’da düzenlenecek konferanslarda, farklı ülke ve kültürlerden bilim insanlarının bir araya gelerek iletişim bilimleri ve eğitim bilimleri üzerine bilgi, araştırma ve gelişimleri paylaşması hedefleniyor. 

Akademisyen, öğretmen ve eğitimciler için her yıl düzenlenen INTE ve ITICAM Konferansları, katılımcıların bildiri gönderebilecekleri uluslararası bir platform olma özelliğini taşıyor.

Konferanslarda farklı ülkelerden 15 konuşmacının katılmasının planlandığı, kabul edilen tüm makalelerin ISBN'li Bildiri Kitabında yayınlanacağı, seçilen makalelerin değiştirilmiş versiyonları hakemli dergilerde yayınlanacağı ifade edildi.

Konferanslar Sakarya Üniversitesi, ARUCAD, Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Derneği (AECT) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iş birliğinde üniversitenin Girne’deki kampüsünün konferans salonunda yer alacak.

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Son Güncelleme: 23.07.2022 17:41
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