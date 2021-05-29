banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 21-27 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:45
İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı
banner337

Daire’den yapılan açıklamaya göre, İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.
SVS Tic. Ltd. ait armutta (S.M) ve elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.  
Yerli ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. 

banner341
Çatalköy sakinlerinden Ahmet Kayım’a ait kabakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Daire, gıda denetim sonuçlarının, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildiğini kaydetti.
 

banner360
Son Güncelleme: 29.05.2021 14:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Voleybol Federasyonu yönetimini kabul etti
Tatar, Voleybol Federasyonu yönetimini kabul etti
Amcaoğlu’ndan ülke gençliğine verdiği desteklerden dolayı Bayar’a teşekkür
Amcaoğlu’ndan ülke gençliğine verdiği desteklerden dolayı Bayar’a teşekkür
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri sağlık profesyonelleri ile bir araya geldi
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri sağlık profesyonelleri ile bir araya geldi
Tatar, Güzelyurt Portakal Festivali Kapanış Konseri’ni izledi
Tatar, Güzelyurt Portakal Festivali Kapanış Konseri’ni izledi
Cumhurbaşkanı Tatar’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup
Cumhurbaşkanı Tatar’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup
Hasan Bağlar “Kıbrıs’ın Kelebekleri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti
Hasan Bağlar “Kıbrıs’ın Kelebekleri” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti
"Yeter artık, halka karşı biraz saygınız varsa istifa edin"
"Yeter artık, halka karşı biraz saygınız varsa istifa edin"
İşsiz ve devlet desteğinden mahrum
İşsiz ve devlet desteğinden mahrum
Hava durumu
Hava durumu
Dünyaca ünlü Danimarkalı müzisyen Kölsch’ün, St. Hilarion Kalesi’ndeki seyircisiz konseri iptal oldu
Dünyaca ünlü Danimarkalı müzisyen Kölsch’ün, St. Hilarion Kalesi’ndeki seyircisiz konseri iptal oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim