İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı

Daire’den yapılan açıklamaya göre, İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (S.M) ve elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.



Daire, gıda denetim sonuçlarının, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildiğini kaydetti.

