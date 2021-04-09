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İthal ürünlerin tümü, yerli ürünlerin 17’si temiz

Tarım Dairesi 2-8 Nisan tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde 18 ithal ürünün tümü, 19 yerli üründen de 17’si temiz çıktı.

09 Nisan 2021 Cuma 19:30
İthal ürünlerin tümü, yerli ürünlerin 17’si temiz
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Tarım Dairesi 2-8 Nisan tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde 18 ithal ürünün tümü, 19 yerli üründen de 17’si temiz çıktı.

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Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, 18 ithal ve 19 yerli üründen numuneler incelendi.

İthal ürünlerin tümü temiz çıkarken, 19 yerli ürün numunesinden 17’sinin temiz olduğu saptandı.

Yoran Tarım Ltd.’e ait havuçta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi. Tatlısuköyü sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 9 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut Deveci

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya fasulyesi Küsbesi

Temiz

Henege Tarım

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma G.s

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Kal. Biber

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sarı Kal. Biber

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

Çağsın Trd. Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Kepek Yemlik

Temiz

Ekrem Civisilli

İskele

Bakla

Temiz

Ekrem Civisilli

İskele

Bezelye

Temiz

Yoran Tarım Ltd.

Bostancı

Çilek

Temiz

Yoran Tarım Ltd.

Bostancı

Havuç

Limit üstü

Aziz Horoz

Bostancı

Maydanoz

Temiz

Aziz Horoz

Bostancı

Taze Soğan

Temiz

Figen Karafistan

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Caner Luman

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

İbrahim Kaygül

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Muhammed Aljemal

Türkmenköy

Sarımsak

Temiz

Mehmet Kavci

Tatlısu

Kabak

Temiz

Mehmet Akkaya

Tatlısu

Domates

Limit üstü

Latif Çelik

Tatlısu

Biber

Temiz

Latif Çelik

Tatlısu

Domates

Temiz

Hatice Yarıcıoğlu

Tatlısu

Domates

Temiz

Caner Safel

Alsancak

Patlıcan

Temiz

Caner Safel

Alsancak

Ispanak

Temiz

Mehmet Dolmacı

Alsancak

Pazı

Temiz

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Domates

Temiz

Ekrem Civisilli

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Ekrem Civisilli

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Fatma Sesigüzel

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Fatma Sesigüzel

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Ünmert Pipalı

ihracat-Mormenekşe

Enginar

Temiz

Cemal Oğur

ihracat-Mormenekşe

Enginar

Temiz

Hayriye Öztemiz

ihracat-Mormenekşe

Enginar

Temiz

Mehmet Çetiner

ihracat-Mormenekşe

Enginar

Temiz

Mustafa Zurnacılar

ihracat-Mormenekşe

Enginar

Temiz

Mehmet Gazi

ihracat-Mormenekşe

Enginar

Temiz

Salih Ufak

ihracat-Çayönü

Enginar

Temiz

Günay Ufak

ihracat-Çayönü

Enginar

Temiz

Erdoğan Gürsoy

ihracat-Akdoğan

Enginar

Temiz

Salih Gürsoy

ihracat-Akdoğan

Enginar

Temiz

Mehmet Özkıvanç

ihracat-Akdoğan

Enginar

Temiz

Mehmetali Deveci

ihracat-Akdoğan

Enginar

Temiz

Özcan Gazelci

ihracat-Akdoğan

Enginar

Temiz

Salih Kırşan

ihracat-Akdoğan

Enginar

Temiz

Salih Kırşan

ihracat-Akdoğan

Enginar

Temiz

Ersoy Kırşan

ihracat-Akdoğan

Enginar

Temiz

Ersoy Kırşan

ihracat-Akdoğan

Enginar

Temiz

Bülent Özişleyen

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Bülent Özişleyen

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Bülent Özişleyen

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Cemal Nizam

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Bülent Özişleyen

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Bülent Özişleyen

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Cemal Nizam

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Cemal Nizam

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Cemal Nizam

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Cemal Nizam

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Gökhan Öztugay

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Cemal Nizam

İhracat-İskele

Enginar

Temiz

Gökhan Öztugay

İhracat-İskele

Enginar

Temiz
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Son Güncelleme: 09.04.2021 19:39
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