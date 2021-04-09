İthal ürünlerin tümü, yerli ürünlerin 17’si temiz

Tarım Dairesi 2-8 Nisan tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde 18 ithal ürünün tümü, 19 yerli üründen de 17’si temiz çıktı.
İthal ürünlerin tümü temiz çıkarken, 19 yerli ürün numunesinden 17’sinin temiz olduğu saptandı.
Yoran Tarım Ltd.’e ait havuçta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi. Tatlısuköyü sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|
9 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Soya fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
Henege Tarım
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.s
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Kal. Biber
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sarı Kal. Biber
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Temiz
|
Çağsın Trd. Ltd.
|
İthal
|
Buğday ekmeklik
|
Temiz
|
M.Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
Kepek Yemlik
|
Temiz
|
Ekrem Civisilli
|
İskele
|
Bakla
|
Temiz
|
Ekrem Civisilli
|
İskele
|
Bezelye
|
Temiz
|
Yoran Tarım Ltd.
|
Bostancı
|
Çilek
|
Temiz
|
Yoran Tarım Ltd.
|
Bostancı
|
Havuç
|
Limit üstü
|
Aziz Horoz
|
Bostancı
|
Maydanoz
|
Temiz
|
Aziz Horoz
|
Bostancı
|
Taze Soğan
|
Temiz
|
Figen Karafistan
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
Caner Luman
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
İbrahim Kaygül
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
Muhammed Aljemal
|
Türkmenköy
|
Sarımsak
|
Temiz
|
Mehmet Kavci
|
Tatlısu
|
Kabak
|
Temiz
|
Mehmet Akkaya
|
Tatlısu
|
Domates
|
Limit üstü
|
Latif Çelik
|
Tatlısu
|
Biber
|
Temiz
|
Latif Çelik
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
Hatice Yarıcıoğlu
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Ispanak
|
Temiz
|
Mehmet Dolmacı
|
Alsancak
|
Pazı
|
Temiz
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Domates
|
Temiz
|
Ekrem Civisilli
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Ekrem Civisilli
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Fatma Sesigüzel
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Fatma Sesigüzel
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Ünmert Pipalı
|
ihracat-Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Cemal Oğur
|
ihracat-Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Hayriye Öztemiz
|
ihracat-Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Mehmet Çetiner
|
ihracat-Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Mustafa Zurnacılar
|
ihracat-Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Mehmet Gazi
|
ihracat-Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
Salih Ufak
|
ihracat-Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
Günay Ufak
|
ihracat-Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
Erdoğan Gürsoy
|
ihracat-Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Salih Gürsoy
|
ihracat-Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Mehmet Özkıvanç
|
ihracat-Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Mehmetali Deveci
|
ihracat-Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Özcan Gazelci
|
ihracat-Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Salih Kırşan
|
ihracat-Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Salih Kırşan
|
ihracat-Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Ersoy Kırşan
|
ihracat-Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Ersoy Kırşan
|
ihracat-Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Bülent Özişleyen
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Bülent Özişleyen
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Bülent Özişleyen
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Bülent Özişleyen
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Bülent Özişleyen
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Gökhan Öztugay
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Gökhan Öztugay
|
İhracat-İskele
|
Enginar
|
Temiz