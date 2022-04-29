İthal ürünler temiz, yerli bir üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

|
29 Nisan Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Buğday ekmeklik
|
Temiz
|
Henege Tarım Ltd.
|
İthal
|
Mısır yemlik
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Domates 1
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Domates 2
|
Temiz
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Mısır yemlik
|
Temiz
|
Fatma Şen
|
İthal
|
Acı Pul Biber
|
Temiz
|
Fatma Şen
|
İthal
|
Tatlı Pul Biber
|
Temiz
|
Hüdaverdi Karaca
|
İthal
|
Kayısı (paket)
|
Temiz
|
Hüdaverdi Karaca
|
İthal
|
Kayısı (Skg)
|
Temiz
|
Hüdaverdi Karaca
|
İthal
|
Kayısı(gün kurusu)
|
Temiz
|
Hüdaverdi Karaca
|
İthal
|
Hurma (pkt)
|
Temiz
|
Hüdaverdi Karaca
|
İthal
|
Hurma (King)
|
Temiz
|
Hüdaverdi Karaca
|
İthal
|
Kuru Üzüm
|
Temiz
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
Muhammed Mustafa Öneroğlu
|
İthal
|
Kırmızı pul biber
|
Temiz
|
Kaymakamzade
|
İthal
|
Kuru Üzüm
|
Temiz
|
Kaymakamzade
|
İthal
|
Kuru kayısı
|
Temiz
|
Kaymakamzade
|
İthal
|
Hurma
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Hatice Fidan
|
Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
Günay Ufak
|
Köprü
|
Enginar
|
Temiz
|
Salih Ufak
|
Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
Cuma Uzdili
|
Köprü
|
Enginar
|
Temiz
|
Sadettin Büyükhoca
|
Bostancı
|
Havuç
|
Temiz
|
Zahide Yıldırım
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Yıldıray Dağlı
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Yıldıray Dağlı
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Hasan Kesen
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Limit Üstü
|
Hamza Doygundağ
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar
|
Temiz
|
Hatice Sencer
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar
|
Temiz
|
Gülşen Luman
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
Caner Luman
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
Gürsel Kabaran
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
Aynur Baş
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
Ömer Aktaş
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
Mehmet Aktaş
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
Fatma Sesigüzel
|
İskele
|
Enginar -1
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İskele
|
Enginar -1
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İskele
|
Enginar -2
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İskele
|
Enginar -3
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İskele
|
Enginar -4
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İskele
|
Enginar -2
|
Temiz
|
Cemal Nizam
|
İskele
|
Enginar -5
|
Temiz
|
Fatma Sesigüzel
|
İskele
|
Enginar -5
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy
|
İskele
|
Enginar -1
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy
|
İskele
|
Enginar -2
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy
|
İskele
|
Enginar -3
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy
|
İskele
|
Enginar -4
|
Temiz
29 Nisan 2022 Cuma 12:00
Son Güncelleme: 29.04.2022 14:36