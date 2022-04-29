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İthal ürünler temiz, yerli bir üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin rutin gıda analizlerinde ithal edilen 52 ürünün tamamı temiz çıkarken, 29 yerli  ürün arasında  bir üründe limiti üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

29 Nisan 2022 Cuma 12:00
İthal ürünler temiz, yerli bir üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

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Tarım Dairesi’nden  yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa sakinlerinden Hasan Kesen’e ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 

29 Nisan Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Nej Grain Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

Henege Tarım Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Domates 1

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Domates 2

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

Fatma Şen

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

Fatma Şen

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

Hüdaverdi Karaca

İthal

Kayısı (paket)

Temiz

Hüdaverdi Karaca

İthal

Kayısı (Skg)

Temiz

Hüdaverdi Karaca

İthal

Kayısı(gün kurusu)

Temiz

Hüdaverdi Karaca

İthal

Hurma (pkt)

Temiz

Hüdaverdi Karaca

İthal

Hurma (King)

Temiz

Hüdaverdi Karaca

İthal

Kuru Üzüm

Temiz

Nej Grain Ltd.

İthal

Buğday

Temiz

Muhammed Mustafa Öneroğlu

İthal

Kırmızı pul biber

Temiz

Kaymakamzade

İthal

Kuru Üzüm

Temiz

Kaymakamzade

İthal

Kuru kayısı

Temiz

Kaymakamzade

İthal

Hurma

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Kabak

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Salatalık

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Kapya Biber

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kapya Biber

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Bekir Cura

İthal

Çeri Domates

Temiz

Bekir Cura

İthal

Domates

Temiz

Bekir Cura

İthal

Armut Deveci

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Hatice Fidan

Çayönü

Enginar

Temiz

Günay Ufak

Köprü

Enginar

Temiz

Salih Ufak

Çayönü

Enginar

Temiz

Cuma Uzdili

Köprü

Enginar

Temiz

Sadettin Büyükhoca

Bostancı

Havuç

Temiz

Zahide Yıldırım

Mağusa

Hıyar

Temiz

Yıldıray Dağlı

Mağusa

Hıyar

Temiz

Yıldıray Dağlı

Mağusa

Patlıcan

Temiz

Hasan Kesen

Mağusa

Hıyar

Limit Üstü

Hamza Doygundağ

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

Hatice Sencer

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

Gülşen Luman

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Caner Luman

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Gürsel Kabaran

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Aynur Baş

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Ömer Aktaş

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Mehmet Aktaş

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar -1

Temiz

Cemal Nizam

İskele

Enginar -1

Temiz

Cemal Nizam

İskele

Enginar -2

Temiz

Cemal Nizam

İskele

Enginar -3

Temiz

Cemal Nizam

İskele

Enginar -4

Temiz

Cemal Nizam

İskele

Enginar -2

Temiz

Cemal Nizam

İskele

Enginar -5

Temiz

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar -5

Temiz

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar -1

Temiz

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar -2

Temiz

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar -3

Temiz

Sadık Gürsoy

İskele

Enginar -4

Temiz
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Son Güncelleme: 29.04.2022 14:36
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