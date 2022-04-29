İthal ürünler temiz, yerli bir üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

29 Nisan Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Nej Grain Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz Henege Tarım Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz Cahide Kılıç İthal Domates 1 Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Cahide Kılıç İthal Domates 2 Temiz Holly Grains Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz Fatma Şen İthal Acı Pul Biber Temiz Fatma Şen İthal Tatlı Pul Biber Temiz Hüdaverdi Karaca İthal Kayısı (paket) Temiz Hüdaverdi Karaca İthal Kayısı (Skg) Temiz Hüdaverdi Karaca İthal Kayısı(gün kurusu) Temiz Hüdaverdi Karaca İthal Hurma (pkt) Temiz Hüdaverdi Karaca İthal Hurma (King) Temiz Hüdaverdi Karaca İthal Kuru Üzüm Temiz Nej Grain Ltd. İthal Buğday Temiz Muhammed Mustafa Öneroğlu İthal Kırmızı pul biber Temiz Kaymakamzade İthal Kuru Üzüm Temiz Kaymakamzade İthal Kuru kayısı Temiz Kaymakamzade İthal Hurma Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Cahide Kılıç İthal Kabak Temiz Cahide Kılıç İthal Salatalık Temiz Cahide Kılıç İthal Kapya Biber Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Kabak Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Kapya Biber Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz Cahide Kılıç İthal Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz Bekir Cura İthal Domates Temiz Bekir Cura İthal Armut Deveci Temiz Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz Hatice Fidan Çayönü Enginar Temiz Günay Ufak Köprü Enginar Temiz Salih Ufak Çayönü Enginar Temiz Cuma Uzdili Köprü Enginar Temiz Sadettin Büyükhoca Bostancı Havuç Temiz Zahide Yıldırım Mağusa Hıyar Temiz Yıldıray Dağlı Mağusa Hıyar Temiz Yıldıray Dağlı Mağusa Patlıcan Temiz Hasan Kesen Mağusa Hıyar Limit Üstü Hamza Doygundağ Yeniboğaziçi Enginar Temiz Hatice Sencer Yeniboğaziçi Enginar Temiz Gülşen Luman Yeşilırmak Çilek Temiz Caner Luman Yeşilırmak Çilek Temiz Gürsel Kabaran Yeşilırmak Çilek Temiz Aynur Baş Yeşilırmak Çilek Temiz Ömer Aktaş Yeşilırmak Çilek Temiz Mehmet Aktaş Yeşilırmak Çilek Temiz Fatma Sesigüzel İskele Enginar -1 Temiz Cemal Nizam İskele Enginar -1 Temiz Cemal Nizam İskele Enginar -2 Temiz Cemal Nizam İskele Enginar -3 Temiz Cemal Nizam İskele Enginar -4 Temiz Cemal Nizam İskele Enginar -2 Temiz Cemal Nizam İskele Enginar -5 Temiz Fatma Sesigüzel İskele Enginar -5 Temiz Sadık Gürsoy İskele Enginar -1 Temiz Sadık Gürsoy İskele Enginar -2 Temiz Sadık Gürsoy İskele Enginar -3 Temiz Sadık Gürsoy İskele Enginar -4 Temiz

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa sakinlerinden Hasan Kesen’e ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.