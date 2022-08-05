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İthal şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü

05 Ağustos 2022 Cuma 18:45
İthal şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü

Dört ithalatçının şeftalisinde limit üstü bitki koruma ürünü, bir üreticinin molehiyasında ise tavsiye dışı ürün tespit edildi 

Tarım Dairesi tarafından, 29 Temmuz 4 Ağustos arası gıda ürünlerinde yapılan analizlerle ilgili yayımlanan bildiride, ithal ürünlerden alınan 40 numunenin 36’sının temiz çıktığı, Selgün Tic, Halil Kasap, İşleyen Kardeşler ve Bekir Cura tarafından ithal edilen şeftalilerden alınan numunelerde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığı, firmaların isteği üzerine ürünlerin imha edildiği kaydedildi.

Yerli ürünlerden ise alınan 25 numunenin 24 numunesinin temiz çıktığı, Akdoğan köyü sakini Umut Tütüncü’ye ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği ve ürünün  imhasına  karar verildiği belirtildi.

İthal ve yerli ürünlerden alınan numuneler üzerinde Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendiriliyor.

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Son Güncelleme: 05.08.2022 19:29
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