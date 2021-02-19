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İthal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 12-18 Şubat tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

19 Şubat 2021 Cuma 16:00
İthal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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Tarım Dairesi, 12-18 Şubat tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

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SVS Tic. Ltd. ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Selgün Tic. ait armutta da, (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise 18 numuneden tümü temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürün saptanmadı.

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Son Güncelleme: 19.02.2021 17:35
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