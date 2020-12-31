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İthal 3, yerli 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

31 Aralık 2020 Perşembe 22:13
İthal 3, yerli 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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İTHAL 3, YERLİ 1 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARINI AÇIKLADI
Tarım Dairesi, 25-31 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gıda analizlerinde ithal ürünlerde; 26 numunede 3 ve yerli ürünlerde 11 numunede 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

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Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde, Onbaşı İşl. Ltd’e ait ayva ve Cahide Kılıç’a ait armutta (Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi. Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde ise Mağusa sakinlerinden Ahmet Kartal’a ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
Yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor

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