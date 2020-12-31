İthal 3, yerli 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

İTHAL 3, YERLİ 1 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARINI AÇIKLADI

Tarım Dairesi, 25-31 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, gıda analizlerinde ithal ürünlerde; 26 numunede 3 ve yerli ürünlerde 11 numunede 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.



Yerli ürünlerde ise Mağusa sakinlerinden Ahmet Kartal’a ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendiriliyor