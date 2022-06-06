İtfaiyeden yangın uyarısı: "Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler"

Polis Genel Müdürlüğü'ne (PGM) bağlı itfaiye birimi 1 Mayıs- 31 Ekim arasında temizlik maksatlı da olsa her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, yangınlara karşı uygulanması gerekli tedbir ve önlemleri yineledi.

İtfaiyeden "Zamanında Alınan Tedbirler Felaketi Önler" başlığıyla yayınlanan açıklamada şunlara yer verildi:

-1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep verebileceği unutulmamalıdır.

-Mangal yakmaya çalıştığımız esnada, yanıcı ve parlayıcı maddeler (benzin, mazot, tiner v.b.) kullanmayınız. Mangal yakacağınız yerin etrafının temiz olmasına (kuru otlar ve yanıcı maddeler olmamasına) dikkat ediniz.

-Elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinizin etrafının temiz olmasına (kuru otlar ve panellere yakın yanıcı maddelerin olmamasına) dikkat ediniz. Panellerdeki elektrik tesisatının bakımını, uzman kişilere zamanında yaptırmanız ve 6 kg kapasiteli KKTOZ tipi portatif yangın söndürme cihazı bulundurmanız, olası bir yangına müdahalede size yardımcı olacaktır.

-Seyahat halindeyken, araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

-Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

-Araçlar, iş yerleri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere zamanında yaptırınız.

-Spiral (izmirillo) ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer malzemelerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu gibi aletlerden çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların yanması ile yangın arazilere veya ormanlık alanlara sirayet edebilir. Bu gibi çalışmalar yapılacağı zaman, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir.

-Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tavanız alevalırsa panik yapmayınız. İlk olarak ocağın altını kapatın, yangın söndürme cihazı ile müdahale ediniz. Eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyunu sıktıktan sonra, tavanın üzerini ıslatmış olduğunuz bez ile örtün ve soğumasını bekleyiniz.

-Tarımsal araçlar, özel araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

-Araçlarınızın içerisinde, azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

-İş yeri ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

-Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, 177 Orman Yangın İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur"