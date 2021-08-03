banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şikâyet etmeye hakkımız var mı?
Şikâyet etmeye hakkımız var mı?
Pandemide B planımız var mı yok mu?
Pandemide B planımız var mı...
Mazbata kabusu!
Mazbata kabusu!
80'i yerel 94 pozitif vaka
80'ni yerel 94 pozitif vaka
banner376

İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

03 Ağustos 2021 Salı 15:00
İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

“BİR DUMAN VEYA ATEŞ BELİRTİSİ GÖREN VATANDAŞLAR HEMEN ALO 199, ALO 177 VE 155’İ ARASIN”

“1 MAYIS – 31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA TEMİZLİK MAKSADI İLE OLSA BİLE HER TÜRLÜ ATEŞ YAKMAK YASAK”

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğine işaret ederek, yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi ve alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.

İtfaiye Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, vatandaşların seyahat halindeyken araçlarından yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmamasını istedi ve 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadıyla olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

banner341
Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişelerin güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet verdiği vurgulanan açıklamada, spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve diğer materyallerin temizlenmesi gerektiği kaydedildi.

“Bu gibi aletler ile ilgili yapılacak çalışmalardan çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların yanması ile yangın arazilere ve ormanlık alan içerisine sirayet edebilir. Bu yüzden bu gibi çalışmaları yaparken yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir” denilen açıklamada, piknik tüpleri üzerine hacminden büyük tencere veya tava konması durumunda, ısının tüp üzerine yayılarak yangına ve patlamaya sebep olabileceğine de işaret edildi.

 Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökülmemesi uyarısı da yer alan açıklamada iş yerlerinde, binalarda ve konutlarda bulunan bacaların temizliğinin de zamanında yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada şu uyarılar yer aldı:

“Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde yardımcı olacaktır.

 Elektrik Panolarının yanına, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde yardımcı olacaktır.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır”.

banner360
Son Güncelleme: 03.08.2021 15:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'yu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'yu ziyaret etti
Başbakan Saner’den Putin’e çağrı
Başbakan Saner’den Putin’e çağrı
Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği Genel Kurulu yapıldı
Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği Genel Kurulu yapıldı
CTP Yeniboğaziçi Örgütü, sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve su kabı yerleştirdi
CTP Yeniboğaziçi Örgütü, sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve su kabı yerleştirdi
KKTC’ye bugün 51 bin doz daha aşı ulaştı
KKTC’ye bugün 51 bin doz daha aşı ulaştı
Ombudsman: “Demokrat Parti Genel Sekreterliğine kamu görevi yapmayan birinin atanması gerek”
Ombudsman: “Demokrat Parti Genel Sekreterliğine kamu görevi yapmayan birinin atanması gerek”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İstanbul'da
Duvarlar gençlerle hayat buluyor…
Duvarlar gençlerle hayat buluyor…
Maliye Bakanlığı Temmuz ayında 727 milyon 529 Bin 208 TL ödeme yaptı
Maliye Bakanlığı Temmuz ayında 727 milyon 529 Bin 208 TL ödeme yaptı
Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti
Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim