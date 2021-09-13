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İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketleri önleyeceğini vurguladı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 15:00
İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketleri önleyeceğini vurguladı.

İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada felaketleri önlemek için alınabilecek tedbirleri hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğü’nün paylaştı 10 maddelik tedbirler şöyle;

“1. Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız.

2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

3. Elektrik tellerine yakın ağaç dalları budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.

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4. Özel ve Tarımsal araçlarınızın servisini, bakımını ve egzoz kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

5. Gaz ocakları ve gaz ile çalışan sobaların tüp bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış hortumları yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu 1.5 m olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.

6. Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz anda elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ve pencereli açın son olarak ise bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

7. İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

8. Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

9.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

10. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur”.

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Son Güncelleme: 13.09.2021 15:25
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