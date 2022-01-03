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İtfaiye Müdürlüğü muhtemel yangın tedbirleri konusunda açıklamalarda bulundu

03 Ocak 2022 Pazartesi 17:00
İtfaiye Müdürlüğü muhtemel yangın tedbirleri konusunda açıklamalarda bulundu

“ELEKTRİK TESİSATLARININ KONTROLÜNÜ UZMANLARA YAPTIRIN”

Polis Genel Müdürlüğü  İtfaiye Müdürlüğü, “Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler” başlığıyla konut ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklamada, iş yerleri ve konutların elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişilere yaptırılması istendi.

Şömine ve odun sobalarını yakmak için ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b) kullanılmaması gerektiği kaydedilen açıklamada “elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda, sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz. Bu sayede fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.” uyarısı yapıldı.

Elektrik tesisatında aşırı yükleme yapmamak için elektrikle çalışan cihazların  aynı anda devreye konulmaması gerektiği vurgulanarak,

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fazla akım tüketen (tost makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba vb.) cihazları kullanırken çoklu priz kullanımından kaçınılması,  bu tür fazla akım tüketen cihazların direkt elektrik fişine takılarak kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

İtfaiye Müdürlüğünün diğer uyarıları ise şöyle.
 

“Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayınız.

Özel araçlar, toplu taşıma araçları, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbarhattı, ALO 177 Orman Yangını İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur”

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Son Güncelleme: 03.01.2022 21:59
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