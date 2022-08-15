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İtfaiye Geçtiğimiz Hafta 14 Yangına Ve 13 Olaya Müdahale Etti

15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:30
İtfaiye Geçtiğimiz Hafta 14 Yangına Ve 13 Olaya Müdahale Etti

KKTC’de geride bıraktığımız haftada 14 yangın çıktı; itfaiye ekipleri bu yangınlar yanında 13 de özel olaya müdahale etti. Yangınlar sonucunda 8 bin 222 TL’lik zararın meydana geldiği tespit edildi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

“Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri nedeniyle 7, araçların elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devreler nedeniyle 5, güneş ışınlarının kırık cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu kuru otları tutuşturması nedeniyle 1 ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle 1 yangın.”

Yangınlardan 4’ü Gazimağusa, 3’ü Geçitkale, 2’si Lefkoşa, 2’si Gemikonağı, 2’si Girne ve 1’i Güzelyurt bölgesinde meydana geldi.

itfaiyenin müdahal ettiği olaylar (hususi servis olayları) ise şöyle:

“Trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, itfaiye personeli tarafından yangın eğitimi verilmesi, ev ve asansör içerisinde mahsur kalan şahısların kurtarılması, aracın altına sıkışan köpeğin kurtarılması, kirli su borusu içerisinde ve çatıda mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevk edilmesi.”

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Son Güncelleme: 15.08.2022 17:56
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